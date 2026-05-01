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Il nazionale olandese per Allegri, il Milan prepara il colpo in difesa

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Con la conquista di un posto in Champions League che appare sempre più vicino, Massimiliano Allegri ha iniziato a parlare con la società riguardo le mosse di mercato da mettere in atto per la prossima estate.

Massimiliano Allegri
Il Milan pronto ad accogliere un nazionale olandese (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il tecnico livornese ha presentato la lista dei desideri alla società per cercare di rendere ancora più competitivo il suo Milan e lottare per la vittoria dello scudetto già a partire dalla prossima stagione.

Uno dei colpi che potrebbero sistemare la rosa del Milan potrebbe arrivare dal Manchester City con il club inglese pronto a lasciar partire un nazionale olandese considerato il poco spazio riservatogli in questa stagione.

Dal City al Milan, i rossoneri sistemano la difesa

Stando a quanto affermato da Fabrizio Romano, il destino di Nathan Aké potrebbe essere lontano dal Manchester City. Il difensore classe 1995 ha trovato poco spazio durante il campionato in corso e si starebbe guardando attorno per cercare di capire quale possa essere il suo destino.

Nathan Aké
Il Milan guarda in casa City per arrivare ad Aké (ansa foto) – calciomercato.it

Non è un mistero che il Milan, sia durante la scorsa estate, che durante lo scorso inverno, abbia provato a portare a Milanello il difensore centrale. Igli Tare, sempre convinto di voler fare un tentativo con la Lazio per Gila, sarebbe pronto a valutare anche un altro colpo in difesa con Aké che porterebbe qualità ed esperienza al pacchetto arretrato rossonero.

1996

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