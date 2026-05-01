Il nazionale olandese per Allegri, il Milan prepara il colpo in difesa

Con la conquista di un posto in Champions League che appare sempre più vicino, Massimiliano Allegri ha iniziato a parlare con la società riguardo le mosse di mercato da mettere in atto per la prossima estate.

Il tecnico livornese ha presentato la lista dei desideri alla società per cercare di rendere ancora più competitivo il suo Milan e lottare per la vittoria dello scudetto già a partire dalla prossima stagione.

Uno dei colpi che potrebbero sistemare la rosa del Milan potrebbe arrivare dal Manchester City con il club inglese pronto a lasciar partire un nazionale olandese considerato il poco spazio riservatogli in questa stagione.

Dal City al Milan, i rossoneri sistemano la difesa

Stando a quanto affermato da Fabrizio Romano, il destino di Nathan Aké potrebbe essere lontano dal Manchester City. Il difensore classe 1995 ha trovato poco spazio durante il campionato in corso e si starebbe guardando attorno per cercare di capire quale possa essere il suo destino.

Non è un mistero che il Milan, sia durante la scorsa estate, che durante lo scorso inverno, abbia provato a portare a Milanello il difensore centrale. Igli Tare, sempre convinto di voler fare un tentativo con la Lazio per Gila, sarebbe pronto a valutare anche un altro colpo in difesa con Aké che porterebbe qualità ed esperienza al pacchetto arretrato rossonero.