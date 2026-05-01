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Pagelle Pisa-Lecce 1-2, i voti della sfida: scatto salvezza dei salentini

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Il Lecce vince 1-2 in casa del Pisa e compie un importante scatto salvezza portandosi, momentaneamente, a +4 dalla Cremonese terzultima con i grigiorossi che sono chiamati lunedì prossimo a fare bottino pieno contro la Lazio se non vogliono rischiare di dire addio alla Serie A.

Eusebio Di Francesco
I voti di Pisa-Lecce di Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

Partita non semplice per gli uomini di Di Francesco che vanno in vantaggio nella ripresa, venendo raggiunti dopo poco dai padroni di casa. È Cheddira, poi, a regalare i tre punti agli ospiti con il Lecce che ora può sedersi sul divano in questo weekend in attesa della partita della Cremonese contro la Lazio di lunedì prossimo, decisiva per le sorti della formazione giallorossa. Matematica, invece, la retrocessione del Pisa in Serie B. Andiamo a vedere i voti della sfida.

Voti Pisa-Lecce, Cheddira migliore in campo

PISA (3-5-2): Semper 5,5; Caracciolo 5,5, Canestrelli 5,5, Bozhinov 5 (81′ Cuadrado sv); Leris 7, Akinsanmiro 6 (81′ Durosinmi sv), Aebischer 5,5, Vural 5,5 (70′ Piccinini 6), Angori 5,5 (64′ Idrissa Touré 5,5); Moreo 6, Stojilkovic 5 (70′ Meister 5,5). Allenatore: Hiljemark.
LECCE (4-2-3-1): Falcone 6,5; Danilo Veiga 6, Siebert 6,5, Tiago Gabriel 7, Gallo 6; Ramadani 6, Ngom 5,5; Pierotti 6,5 (93′ Gandelman sv), Lassana Coulibaly 6, Banda 7 (71′ Gaby Jean 6); Cheddira 7,5 (71′ Camarda 6). Allenatore: Di Francesco.
AMMONITI: Caracciolo, Aebischer, Cheddira, Durosinmi, Pierotti, Meister
MARCATORI: Banda, Leris, Cheddira

1998

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