Dodò al Milan con lo scambio, i rossoneri ci provano

Uno degli uomini mercato in Serie A in vista della prossima estate sarà sicuramente Dodò della Fiorentina con l’esterno dei viola che piace a diverse big, italiane ed estere, pronte a fare un tentativo per il suo cartellino.

Il Milan è sicuramente tra le pretendenti all’acquisto del calciatore viola che, senza la partecipazione alle prossime coppe europee, potrebbe dire addio alla società toscana.

A rendere più probabile la sua cessione in casa viola è la questione contrattuale. L’esterno è legato alla Fiorentina fino al giugno del 2027 e il club non vorrebbe rischiare di perderlo a costo zero tra un anno. Il Milan, dal canto suo, sarebbe pronto a fare un tentativo per il laterale, andando a mettere sul piatto uno scambio.

Stando a quanto affermato da Fiorentinauno.com, il Milan sarebbe disposto a proporre il cartellino di Athekame con la Fiorentina che, però, non accetterebbe uno scambio alla pari, chiedendo circa 10 milioni di euro come conguaglio economico per chiudere l’affare. Una somma che il Milan non ha intenzione di mettere sul piatto anche se non è da escludere che i due club possano parlarsi a fine campionato per cercare di trovare un’intesa.