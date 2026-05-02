Openda ha le valigie pronte: addio Juve e destinazione a sorpresa

Mercato bianconero molto caldo, soprattutto per quel che riguarda i movimenti in uscita: le ultime su Openda.

È la più grande delusione della stagione della Juventus, ma paradossalmente qualche settimana fa è ufficialmente scattata la clausola che prevedeva l’acquisto a titolo definitivo di Lois Openda dal Lipsia per 40,6 milioni. Una cifra esorbitante, soprattutto se si considera il rendimento del centravanti belga classe 2000.

Openda che quasi sicuramente lascerà la Juve al termine della stagione in corso. Lo riferisce l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui tra le squadre più interessate al calciatore ci sarebbe il Coventry City, appena promosso in Premier League dopo il trionfo in Championship. L’allenatore Frank Lampard apprezzerebbe tantissimo Openda e l’affare tra la Juve e il club inglese potrebbe alla fine concretizzarsi sulla base di un prestito con diritto o obbligo di riscatto legato al raggiungimento di determinati obiettivi.

Mancano ancora quattro giornate al termine del campionato e ci sarà tempo per pensare al calciomercato, ma una cosa è certa: l’avventura di Openda alla Juve può considerarsi già conclusa.