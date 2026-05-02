Spalletti e la volata Champions: “Juve, questo non voglio vederlo”. La verità su Yildiz e Vlahovic

La Juventus affronta il Verona nella 35° giornata di campionato: le parole in conferenza del tecnico bianconero e le ultime dalla Continassa

La Juventus vuole ritornare al successo pieno dopo il grigio pareggio di San Siro con il Milan e portare a casa punti pesanti nella corsa per un posto in Champions League.

Domani all’Allianz Stadium arriva il già retrocesso Verona e Luciano Spalletti alza ulteriomente l’attenzione alla vigilia del match: “Non dobbiamo stare attenti alla matematica, ma al livello e al rendimento quotidiano che la squadra mostra in campo. Stiamo bene e sappiamo quello che abbiamo passato per essere a questo punto”, esordisce in conferenza stampa il tecnico bianconero.

Spalletti bastone e carota con i suoi, prima di togliersi qualche sassolino dalla scarpa: “Non sono rimasto felice della prova contro il Milan, ci siamo adattati a loro e questo non mi piace. Ti rimpicciolisce e non voglio vederlo: avevo un buco nello stomaco l’ho detto alla squadra. I ragazzi però stanno facendo delle cose importanti, anche in Champions col Galatasaray hanno dimostrato di essere fortissimi. E, fatemelo dire, anche col Bodo: qualcuno dopo avrebbe fatto meglio a riscrivere l’articolo…”.

Juventus, Spalletti pre Verona: “Yildiz sarà del match, fortunato ad allenarlo”

Dalla Continassa arrivano buone notizie sul fronte Yildiz, che domani potrebbe ritrovare una maglia da titolare: “Valutiamo la sua situazione a 360 gradi, lui sa quanto è importante per noi e noi vogliamo che ci sia. Ha questa piccola infiammazione e dobbiamo gestirlo. Negli ultimi allenamenti però è andato molto bene e non ha avvertito dolore. Sarà della partita”, ha spiegato Spalletti.

L’ex Ct della Nazionale esalta il numero dieci turco: “Kenan ha il sole stampato in faccia, ha tutto e i compagni gli vogliono bene. É molto disponibile con i tifosi e ha sempre l’atteggiamento giusto. È un campione che mi fa sentire fortunato ad allenarlo“.

Spalletti si sofferma anche sul momento di Vlahovic, con il futuro del bomber serbo sempre in bilico: “Se vuole restare? Penso di sì perché si sta allenando con grande entusiasmo e ha grande carattere. Possiede le giocate che sono mancate alla squadra. Può essere utile in queste quattro partite per raggiungere quello che è il nostro obiettivo. Vedo che ha il ghigno giusto”.

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Il mister di Certaldo, all’inizio della conferenza, ha voluto ricordare Alex Zanardi: “Un uomo unico per valori nella vita e nello sport. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e quello che ci ha trasmesso è qualcosa di incredibile”.