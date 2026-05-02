Fiorentina, spunta l’ipotesi Acerbi: contratto annuale sul piatto | CM

Il futuro di Francesco Acerbi potrebbe essere ancora in Serie A, ma lontano dall’Inter in vista della prossima stagione.

Il contratto del difensore nerazzurro con il club meneghino si concluderà alla fine della stagione in corso con il difensore centrale che non sembra rientrare nei piani della società per la prossima stagione.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la Fiorentina avrebbe messo nel mirino Francesco Acerbi mettendo sul piatto un contratto annuale al difensore classe 1988. Corteggiato anche da diverse squadre all’estero, tra cui anche l’Al-Hilal allenato da Simone Inzaghi che lo ha avuto a disposizione sia alla Lazio che all’Inter, Francesco Acerbi prenderà a breve una decisione sul suo futuro.

Il difensore centrale non pare intenzionato ad appendere gli scarpini al chiodo e, una volta terminata la stagione con l’Inter, prenderà una decisione su quello che sarà il suo destino.