Inter, un grande colpo in difesa: Ausilio si muove per Rudiger | ESCLUSIVO

Il tedesco è in scadenza di contratto con il Real Madrid

L’ambizione dell’Inter in vista della prossima stagione è quella di piazzare un grande colpo in tutti i reparti. Curtis Jones e Nico Paz sono in cima alla lista per quanto riguarda centrocampo e attacco, sulle corsie esterne il preferito rimane Palestra mentre in difesa – non dimenticando il gradimento per Gila – si valutano profili di esperienza in uscita da qualche top club.

Uno di questi ha un cognome ben noto qui in Italia: Rudiger. Secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, Piero Ausilio si è mosso per il 33enne tedesco: il Ds nerazzurro ha effettuato un sondaggio per conoscere le sue richieste.

Rudiger viene da due stagioni travagliate dal punto di vista degli infortuni, ma è pur sempre un giocatore di altissimo profilo internazionale (2 Champions in bacheca) che conosce molto bene la Serie A per averci giocato con la maglia della Roma dal 2015 al 2017.

È un’opportunità reale di mercato, parliamo di un giocatore prendibile a costo zero, anche se non è da escludere che il ritorno di Mourinho a Valdebebas possa cambiare il suo futuro. Cioè riaprire il discorso rinnovo.

Per Rudiger, ovviamente, servirebbe il benestare di Oaktree per quanto concerne ingaggio (alto) e commissioni. Ci sono poi altri profili di esperienza che possono interessare l’Inter: per esempio Ruben Dias, che potrebbe lasciare il City dopo l’addio di Guardiola. Interessa sicuramente, come riporta Interlive.it, il sudcoreano ex Napoli Kim. Il Bayern Monaco lo ha messo sulla lista d’uscita.