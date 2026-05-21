Inter, Solet si autocandida: “Rivoglio la Champions”

Il difensore dell’Udinese è un obiettivo concreto dei Campioni d’Italia

In vista della prossima stagione l’Inter dovrà mettere mano anche al reparto arretrato. Muharemovic è stato già bloccato, ma sembra che il suo arrivo sia legato alla partenza di Bastoni, ipotesi al momento remota visto che il Barcellona non vorrebbe andare oltre i 50 milioni. Restando in Serie A, piace molto Oumar Solet dell’Udinese: col francese ci sarebbe già un’intesa.

Intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ex Salisburgo ha strizzato l’occhio proprio all’Inter: “Mi piace Milano, è una città bellissima e molto viva. Interesse dell’Inter? È bello essere accostato ai grandi club e ovviamente mi piacerebbe tornare a giocare la Champions League, una competizione che mi ha arricchito e dato esperienza”.

Il 26enne ha però sottolineato di essere al momento “concentrato solo sull’Udinese. Sento la fiducia del club e posso giocare con continuità“. Prima di un affondo, il club di Oaktree attende di sapere come andrà a finire la questione giudiziaria che vede Solet accusato di violenza sessuale. L’Udinese, che lo ha preso a zero, valuta il cartellino del classe 2000 sui 25 milioni di euro.