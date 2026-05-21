Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Inter, Solet si autocandida: “Rivoglio la Champions”

Foto dell'autore

Il difensore dell’Udinese è un obiettivo concreto dei Campioni d’Italia

In vista della prossima stagione l’Inter dovrà mettere mano anche al reparto arretrato. Muharemovic è stato già bloccato, ma sembra che il suo arrivo sia legato alla partenza di Bastoni, ipotesi al momento remota visto che il Barcellona non vorrebbe andare oltre i 50 milioni. Restando in Serie A, piace molto Oumar Solet dell’Udinese: col francese ci sarebbe già un’intesa.

Solet con maglia Inter 2026/2027: foto AI
Inter, Solet si autocandida: “Rivoglio la Champions” (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it

Intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ex Salisburgo ha strizzato l’occhio proprio all’Inter: “Mi piace Milano, è una città bellissima e molto viva. Interesse dell’Inter? È bello essere accostato ai grandi club e ovviamente mi piacerebbe tornare a giocare la Champions League, una competizione che mi ha arricchito e dato esperienza”.

Il 26enne ha però sottolineato di essere al momento “concentrato solo sull’Udinese. Sento la fiducia del club e posso giocare con continuità“. Prima di un affondo, il club di Oaktree attende di sapere come andrà a finire la questione giudiziaria che vede Solet accusato di violenza sessuale. L’Udinese, che lo ha preso a zero, valuta il cartellino del classe 2000 sui 25 milioni di euro. 

3130

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

2 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

3 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

4 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

5 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

6 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

7 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Web365 - Floater ad unis Table1