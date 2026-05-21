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Juve, è addio definitivo: indosserà la maglia della Fiorentina

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Ancora pessime notizie in casa bianconera dopo il ko in campionato proprio contro l’undici viola: tutti i dettagli. 

Juventus ancora una volta beffata dalla Fiorentina. Dopo la sconfitta in campionato (0-2) che rischia di costare la qualificazione alla prossima Champions League, arrivano altre pessime notizie per i bianconeri e ancora una volta a rovinare i piani della Vecchia Signora ci pensa proprio il club viola.

Il primo piano di de Gea
De Gea (Ansa) – calciomercato.it

La notizia riguarda il calciomercato e più precisamente un obiettivo della Juve che indossa la maglia della Fiorentina ovvero David De Gea. L’estremo difensore spagnolo classe ’90 è stato da tempo individuato dalla dirigenza di corso Galileo Ferraris come il sostituto ideale di Di Gregorio ma – secondo quanto evidenziato oggi dal ‘Corriere dello Sport’ – proprio l’ex Manchester United avrebbe ormai deciso di rimanere a Firenze.

De Gea ha un contratto con la compagine toscana fino al 30 giugno 2028 e quasi sicuramente rimarrà alla Fiorentina anche l’anno prossimo: una pessima notizia per la Juve che, dunque, dovrà cercare altrove il suo nuovo numero 1.

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