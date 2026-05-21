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Flop Colpani: futuro lontano da Monza. Destino opposto per Colombo | CM

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Il fantasista ha deluso anche contro la Juve Stabia: in tribuna presenti i suoi agenti, che curano inoltre gli interessi del baby centrocampista

Il Monza stacca il pass per la finalissima dei playoff di Serie B, eliminando la Juve Stabia in semifinale dopo un’ultima parte di gara al cardiopalma nel return match dell’U-Power Stadium.

Monza, le ultime su Colpani
Andrea Colpani, classe ’99 (Ansa) – Calciomercato.it

Cutrone è stato l’eroe della serata per i brianzoli, con l’attaccante ex Como e Milan che ha trascinato con una doppietta la squadra di Bianco. Al contrario di Andrea Colpani, schierato titolare nel tridente offensivo dopo l’esclusione dal primo minuto nella sfida d’andata. Il ‘Flaco’ non ha brillato nel ritorno contro la Juve Stabia, facendo storcere un po’ il naso anche al pubblico di fede monzese.

Stagione finora anonima e deludente per l’ex Fiorentina, tornato in Brianza dopo il flop a Firenze e il mancato riscatto da parte del club viola.

Calciomercato Monza, gli scenari sul futuro di Colpani e Colombo

Anche il suo futuro al Monza è incerto, con la dirigenza biancorossa pronta in estate a prendere in considerazione eventuali offerte per il fantasista classe ’99 come raccolto da Calciolmercato.it. 

La curva del Monza
La curva del Monza (Ansa) – Calciomercato.it

Colpani ha una valutazione intorno ai 5-6 milioni di euro e oltre alla Cremonese (già sul giocatore nelle scorse sessioni di mercato) potrebbe attirare l’interesse del Sassuolo e del neopromosso Venezia dell’estimatore Antonelli. Nel match con la Juve Stabia erano presenti all’U-Power Stadium anche gli agenti di Colpani, che in casa Monza curano inoltre gli interessi di mister Bianco, Ciurria, Caso e del baby Leonardo Colombo. 

Il 20enne centrocampista sta disputando un’ottima stagione, attirando su di sé anche le attenzioni del massimo campionato. Il Monza però lo ha blindato nei mesi scorsi con il rinnovo fino al 2029 e non ha intenzione di privarsene, specialmente in caso di ritorno in Serie A.

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