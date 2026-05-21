Lotito pensa ad un innesto in società: prende piede l’idea Galliani

Il patron biancoceleste cerca uomini da inserire in società e che possano coadiuvarlo. Galliani, che a settembre scorso ha lasciato il Monza, potrebbe essere un’idea

“Questa per la Lazio è stata una stagione assurda. Tra infortuni ed episodi contrari, in ventidue anni non ho mai visto niente di simile, spero di aver messo alle spalle quest’annata e di ripartire con entusiasmo e con la volontà di poter fare molto meglio”. Il presidente della Lazio Claudio Lotito guarda al futuro. Il patron biancoceleste è deciso ad accantonare la stagione appena conclusa e provare ad aprire una nuova pagina.

La Lazio sarà chiamata ad invertire la rotta: dopo tre stagioni assolutamente negative, culminate da due settimi posti e con la squadra (ad un turno dalla fine del campionato) non ancora certa di mantenere la nona posizione, il club dovrà cambiare registro. La prossima stagione, per i biancocelesti sarà una sorta di anno zero. Lotito sarà chiamato a prendere decisioni drastiche: e ad inserire volti nuovi. In campo, probabilmente in panchina (dove il futuro di Sarri è sempre più in bilico) e in società.

Diversi calciatori si trovano con il contratto in scadenza (Pedro, Hysaj e Basic), altri arriveranno ad un solo anno dalla conclusione del loro accordo e potrebbero essere ceduti (Mario Gila, Romagnoli, Provedel e Cancellieri); molti potrebbero essere sacrificati in quanto ormai fuori dal progetto tecnico. I cambiamenti più significativi riguarderanno anche l’area tecnica: dal campo alla società, a Formello si respirerà un’aria nuova.

Sarri è destinato a lasciare il club. La scelta sarà condivisa: il tecnico è stanco e scoraggiato (“Quest’anno sono stato ascoltato zero dalla società, se non ci sono i presupposti per proseguire è meglio separarsi”), la società non ha gradito alcune prese di posizione del tecnico toscano. E lo ha ribadito con forza: “Il club ha ingaggiato Sarri con un contratto triennale, quindi ha ancora due anni, e con l’idea che saremmo ripartiti da una squadra con una logica di ringiovanimento. Ho imparato anche che nella vita sono tutti utili e nessuno indispensabile”. Sarri piace a Napoli ed Atalanta e lascerà la Lazio: che sarà chiamata a trovare un sostituto. Chi lo sceglierà?

Lotito pensa a Galliani: lo scenario

Lotito sta pensando di inserire nel pacchetto societario un nuovo elemento: che potrebbe prendere il posto di Angelo Fabiani o coadiuvarlo nella gestione tecnica. Nel primo caso si tratterebbe di un vero e proprio direttore sportivo (Lotito ha rapporti di amicizia e di stima con Sogliano, attuale responsabile dell’area tecnica del Verona), nel secondo, di un nuovo dirigente che si andrebbe ad inserire nel ristretto numero di collaboratori della società. Lotito starebbe pensando anche ad Adriano Galliani, ex storico dirigente di Milan e Monza.

Tra i due esiste un rapporto stretto: una lunga amicizia sportiva e una condivisione politica (entrambi siedono in Senato tra le fila di Forza Italia). Dopo l’addio al Monza (settembre del 2025), per Galliani sarebbe un ritorno nel calcio che conta. Ad oggi è uno dei consulenti esterni del Milan: ma si tratta di un ruolo più di rappresentanza che operativo. Se Lotito gli offrisse la possibilità di lavorare nella Lazio, non si farebbe sfuggire l’occasione.