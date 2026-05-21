Thiago Motta pronto a tornare in Serie A: chi lo attende

L’allenatore brasiliano naturalizzato italiano è sotto contratto con la Juventus ancora per un’altra stagione.

Il prossimo calciomercato estivo rischia di essere caratterizzato da un valzer di panchine davvero clamoroso in Serie A. Diversi allenatori infatti sono sul piede di partenza e tra questi figura sicuramente Maurizio Sarri che, salvo ripensamenti, dirà addio alla Lazio in estate al termine di una stagione complicata e deludente.

Ma chi prenderà il suo posto alla guida del club biancoceleste? Sono diversi i nomi che circolano per la sostituzione del tecnico napoletano, ma nelle ultime ore sarebbero in rialzo le quotazioni di Thiago Motta che è ancora sotto contratto con la Juventus per un’altra stagione.

Secondo quanto evidenziato dal ‘Corriere dello Sport’, il presidente Lotito sarebbe un grande estimatore del 43enne brasiliano naturalizzato italiano e vorrebbe provare a portarlo nella capitale: Thiago Motta negli ultimi mesi ha detto di no a diverse proposte, ma questa potrebbe essere davvero al volta buona per rivederlo su una panchina di Serie A.