Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

La Juventus blinda Thuram: respinto l’assalto dell’Inter | CM

Foto dell'autore

Il figlio d’arte e centrocampista figura nella lista dei rivali nerazzurri per rinforzare il centrocampo: per la ‘Vecchia Signora’ però è incedibile 

La Juve è pronta a blindare i suoi titolarissimi e accontentare Luciano Spalletti in vista della prossima stagione. In attesa del mercato estivo, dove sarà fondamentale il piazzamento in Champions League per avere maggiore margine di manovra, la dirigenza toglie dal mercato gli alfieri dello scacchiere bianconero.

Thuram, le ultime sul rinnovo con la Juve
Khephren Thuram, classe 2001 (Ansa) – Calciomercato.it

In primis la Juventus ha chiuso al saracinesca a doppia mandata per Yildiz, ritenuto un asset tecnico imprescindibile per le ambizioni future della ‘Vecchia Signora’. Rinnovo da big per il numero dieci, seguito a ruota qualche settimana più tardi da McKennie: jolly preziosissimo l’americano, al quale Spalletti non rinuncia mai. Adesso in rampa di lancio per allungare il matrimonio con la Juve c’è capitan Locatelli, che con l’ex Ct in panchina ha cambiato passo nel cuore del centrocampo bianconero. 

Calciomercato Juve, Khephren Thuram nella lista degli incedibili di Spalletti

Senza dimenticare il fascicolo più scottante e ovviamente ci riferiamo al possibile rinnovo di Dusan Vlahovic. Dopo il pessimismo degli ultimi mesi, adesso si fa largo invece la possibilità che il centravanti serbo prosegua la sua avventura sotto la Mole.

Thuram salta Inter-Juventus
Thuram, le ultime sul rinnovo (Ansa) – Calciomercato.it

Il giocatore ha dato la priorità alla Juventus, che mette sul piatto un prolungamento al ribasso rispetto al super ingaggio attuale da 12 milioni netti all’anno. Spalletti spinge per la conferma di Vlahovic, oltre che per l’incredibilità di due titolarissimi come Thuram e Kalulu. Il figlio d’arte in Italia intriga e non poco la rivale Inter, che nella lista delle preferenze dei dirigenti nerazzurri figura immediatamente dopo il connazionale Manu Kone per rinforzare la mediana di Chivu come raccolto da Calciomercato.it. 

La Juve però non è intenzionata a privarsi di Khephren Thuram, nel mirino all’estero anche del Manchester United. Prossimamente entreranno quindi nel vivo le negoziazioni per il rinnovo dal 2029 al 2030 (con possibile opzione per un altro anno) del centrocampista francese, che andrebbe a percepire un ingaggio superiore ai 3 milioni di euro netti a stagione rispetto ai 2 milioni attuali. 

/7
1553

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

2 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

3 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

4 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

5 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

6 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

7 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 13%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie