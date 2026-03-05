La Juventus blinda Thuram: respinto l’assalto dell’Inter | CM

Il figlio d’arte e centrocampista figura nella lista dei rivali nerazzurri per rinforzare il centrocampo: per la ‘Vecchia Signora’ però è incedibile

La Juve è pronta a blindare i suoi titolarissimi e accontentare Luciano Spalletti in vista della prossima stagione. In attesa del mercato estivo, dove sarà fondamentale il piazzamento in Champions League per avere maggiore margine di manovra, la dirigenza toglie dal mercato gli alfieri dello scacchiere bianconero.

In primis la Juventus ha chiuso al saracinesca a doppia mandata per Yildiz, ritenuto un asset tecnico imprescindibile per le ambizioni future della ‘Vecchia Signora’. Rinnovo da big per il numero dieci, seguito a ruota qualche settimana più tardi da McKennie: jolly preziosissimo l’americano, al quale Spalletti non rinuncia mai. Adesso in rampa di lancio per allungare il matrimonio con la Juve c’è capitan Locatelli, che con l’ex Ct in panchina ha cambiato passo nel cuore del centrocampo bianconero.

Calciomercato Juve, Khephren Thuram nella lista degli incedibili di Spalletti

Senza dimenticare il fascicolo più scottante e ovviamente ci riferiamo al possibile rinnovo di Dusan Vlahovic. Dopo il pessimismo degli ultimi mesi, adesso si fa largo invece la possibilità che il centravanti serbo prosegua la sua avventura sotto la Mole.

Il giocatore ha dato la priorità alla Juventus, che mette sul piatto un prolungamento al ribasso rispetto al super ingaggio attuale da 12 milioni netti all’anno. Spalletti spinge per la conferma di Vlahovic, oltre che per l’incredibilità di due titolarissimi come Thuram e Kalulu. Il figlio d’arte in Italia intriga e non poco la rivale Inter, che nella lista delle preferenze dei dirigenti nerazzurri figura immediatamente dopo il connazionale Manu Kone per rinforzare la mediana di Chivu come raccolto da Calciomercato.it.

La Juve però non è intenzionata a privarsi di Khephren Thuram, nel mirino all’estero anche del Manchester United. Prossimamente entreranno quindi nel vivo le negoziazioni per il rinnovo dal 2029 al 2030 (con possibile opzione per un altro anno) del centrocampista francese, che andrebbe a percepire un ingaggio superiore ai 3 milioni di euro netti a stagione rispetto ai 2 milioni attuali.