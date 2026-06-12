Risultati partite Mondiali 2026: le classifiche aggiornate di tutti i gironi

Saranno in tutto 104 le partite dei Mondiali 2026. Da giovedì 11 giugno a domenica 19 luglio si giocherà di fatto ogni giorno. Eccovi una guida per restare aggiornati su risultati e classifiche della fase a gironi
Sarà un Mondiale di calcio inedito quello del 2026. Quarantotto nazionali partecipanti, tre paesi ospitanti (Usa, Canada e Messico), una fase a eliminazione diretta più ampia e nuove regole da applicare in campo. Sono questi in estrema sintesi alcuni degli aspetti che renderanno unico l’evento calcistico più atteso dell’anno.
Da giovedì 11 giugno a domenica 19 luglio si disputeranno in tutto 104 partite. Una programmazione alquanto ampia alla quale potremmo assistere, in Italia, ad orari in parte non agevoli. Escluse i match che vedremo in prima serata non sono poche infatti le partite che si giocheranno a notte fonda o all’alba con il rischio di non restare sempre aggiornati su risultati e classifiche.
Di seguito troverete il calendario delle partite della prima fase suddivise per girone con l’orario e le graduatorie aggiornate. La fase a gruppi durerà dall’11 giugno, giorno della partita di apertura tra Messico e Sudafrica, e l’alba di domenica 28 quando saranno Algeria-Austria e Argentina-Giordania a chiudere il programma.
Girone A: Messico; Repubblica Ceca; Corea del Sud; Sudafrica
Prima giornata
Messico-Sudafrica: 2-0
[8’Quinones; 67′ Jimenez]
Corea del Sud – Repubblica Ceca: 2-1
[59′ Kreijci (RC); 67′ Hwang in-Beom (C); 80′ Oh Hyeon-Gyu (C)]
Seconda giornata
Giovedì 18 giugno: Sudafrica-Repubblica Ceca (ore 18)
Venerdì 19 giugno: Messico-Corea del Sud (ore 3)
Terza giornata (Giovedì 25 giugno)
Messico-Repubblica Ceca (ore 3)
Sudafrica-Corea del Sud (ore 3)
Classifica Girone A
Messico 3
Corea del Sud 3
Repubblica Ceca 0
Sudafrica 0
Girone B: Canada; Svizzera; Bosnia; Qatar
Prima giornata
Canada – Bosnia: 1-1
[21′ Lukic (B); 78′ Larin (C)]
Sabato 13 giugno: Svizzera-Qatar (ore 21)
Seconda giornata
Giovedì 18 giugno: Svizzera-Bosnia (ore 21)
Venerdì 19 giugno: Canada-Qatar (ore 24)
Terza giornata (Mercoledì 24 giugno)
Svizzera-Canada (ore 21)
Bosnia-Qatar (ore 21)
Classifica Girone B
Canada 1
Bosnia 1
Svizzera
Qatar
Girone C: Brasile; Marocco; Scozia; Haiti
Prima giornata
Domenica 14 giugno: Brasile-Marocco (ore 24)
Domenica 14 giugno: Scozia-Haiti (ore 3)
Seconda giornata
Sabato 20 giugno: Scozia-Marocco (ore 24)
Sabato 20 giugno: Brasile-Haiti (ore 2.30)
Terza giornata (Giovedì 25 giugno)
Marocco-Haiti (ore 24)
Brasile-Scozia (ore 24)
Classifica Girone C
Brasile
Marocco
Scozia
Haiti
Girone D: USA; Turchia; Paraguay; Australia
Prima giornata
Sabato 13 giugno: Usa-Paraguay (ore 3)
Domenica 14 giugno: Turchia-Australia (ore 6)
Seconda giornata
Venerdì 19 giugno: USA-Australia (ore 21)
Sabato 20 giugno: Turchia-Paraguay (ore 5)
Terza giornata (Venerdì 26 giugno)
Turchia-Usa (ore 4)
Australia-Paraguay (ore 4)
Classifica Girone D
USA
Turchia
Australia
Paraguay
Girone E: Germania; Costa d’Avorio; Ecuador; Curaçao
Prima giornata
Domenica 14 giugno: Germania-Curaçao (ore 19)
Lunedì 15 giugno: Costa d’Avorio-Ecuador (ore 1)
Seconda giornata
Sabato 20 giugno: Germania-Costa d’Avorio (ore 22)
Domenica 21 giugno: Ecuador-Curaçao (ore 2)
Terza giornata (Giovedì 25 giugno)
Germania-Ecuador (ore 22
Costa D’Avorio-Curaçao (ore 22)
Classifica Girone E
Germania
Costa d’Avorio
Curaçao
Ecuador
Girone F: Olanda; Giappone; Svezia; Tunisia
Prima giornata
Domenica 14 giugno: Olanda-Giappone (ore 22)
Lunedì 15 giugno: Svezia-Tunisia (ore 4)
Seconda giornata
Sabato 20 giugno: Olanda-Svezia (ore 19)
Domenica 21 giugno: Tunisia-Giappone (ore 6)
Terza giornata (Venerdì 26 giugno)
Giappone-Svezia (ore 1
Olanda-Tunisia (ore 1)
Classifica Girone F
Olanda
Svezia
Giappone
Tunisia
Girone G: Belgio; Iran; Egitto; Nuova Zelanda
Prima giornata
Lunedì 15 giugno: Belgio-Egitto (ore 21)
Martedì 16 giugno: Iran-Nuova Zelanda (ore 3)
Seconda giornata
Domenica 21 giugno: Belgio-Iran (ore 21)
Lunedì 22 giugno: Egitto-Nuova Zelanda (ore 3)
Terza giornata (Sabato 27 giugno)
Iran-Egitto (ore 5)
Belgio-Nuova Zelanda (ore 5)
Classifica Girone G
Belgio
Egitto
Iran
Nuova Zelanda
Girone H: Spagna; Uruguay; Arabia Saudita; Capo Verde
Prima giornata
Lunedì 15 giugno: Spagna-Capo Verde (ore 18)
Martedì 16 giugno: Arabia Saudita-Uruguay (ore 24)
Seconda giornata
Domenica 21 giugno: Spagna-Arabia Saudita (ore 18)
Lunedì 22 giugno: Uruguay-Capo Verde (ore 24)
Terza giornata (Sabato 27 giugno)
Uruguay-Spagna (ore 2)
Arabia Saudita-Capo Verde (ore 2)
Classifica Girone H
Spagna
Uruguay
Arabia Saudita
Capo Verde
Girone I: Francia; Norvegia; Senegal; Iraq
Prima giornata
Martedì 16 giugno: Francia-Senegal (ore 21)
Mercoledì 17 giugno: Norvegia-Iraq (ore 24)
Seconda giornata
Lunedì 22 giugno: Francia-Iraq (ore 23)
Martedì 23 giugno: Norvegia-Senegal (ore 2)
Terza giornata (Venerdì 26 giugno)
Norvegia-Francia (ore 21
Iraq-Senegal (ore 21)
Classifica Gruppo I
Francia
Norvegia
Senegal
Iraq
Girone J: Argentina; Austria; Algeria; Giordania
Prima giornata
Mercoledì 17 giugno: Argentina-Algeria (ore 3)
Mercoledì 17 giugno: Austria-Giordania (ore 6)
Seconda giornata
Lunedì 22 giugno: Argentina-Austria (ore 19)
Martedì 23 giugno: Giordania-Algeria (ore 5)
Terza giornata (Domenica 28 giugno)
Argentina-Giordania (ore 4)
Austria-Algeria (ore 4)
Classifica Girone J
Argentina
Austria
Algeria
Giordania
Girone K: Portogallo; Colombia; Uzbekistan; RD Congo
Prima giornata
Mercoledì 17 giugno: Portogallo- RD Congo (ore 19)
Giovedì 18 giugno: Colombia-Uzbekistan (ore 4)
Seconda giornata
Martedì 23 giugno: Portogallo-Uzbekistan (ore 19)
Mercoledì 24 giugno: Colombia- RD Congo (ore 4)
Terza giornata (Domenica 28 giugno)
Portogallo-Colombia (ore 1.30)
Uzbekistan-RD Congo (ore 1.30)
Classifica Girone K
Portogallo
Colombia
RD Congo
Uzbekistan
Girone K: Inghilterra; Croazia; Ghana; Panama
Prima giornata
Mercoledì 17 giugno: Inghilterra-Croazia (ore 22)
Giovedì 18 giugno: Panama-Ghana (ore 1)
Seconda giornata
Martedì 23 giugno: Inghilterra-Ghana (ore 22)
Mercoledì 24 giugno: Croazia-Panama (ore 1)
Terza giornata (sabato 27 giugno)
Inghilterra-Panama (ore 23)
Croazia-Ghana (ore 23)
Classifica Girone K
Inghilterra
Croazia
Ghana
Panama
Dalla fase a gironi si qualificheranno 32 nazionali ai sedicesimi di finale. Passano le prime due di ogni gruppo e le 8 migliori terze. Dai sedicesimi si definirà il tabellone a eliminazione diretta fino alla finale del 19 luglio.