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Theo Hernandez potrebbe tornare al Real Madrid, lo vuole Mourinho

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Theo Hernandez potrebbe salutare l’Al-Hilal dopo una sola stagione vissuta in Arabia Saudita agli ordini di Simone Inzaghi con il terzino che piace al Real Madrid.

Theo Hernandez
Vicino il ritorno di Theo Hernandez (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’esterno sinistro ha di recente affermato che sarebbe pronto ad un ritorno in Europa avendo giocato nel campionato saudita, definito molto competitivo. Il Real Madrid potrebbe diventare una soluzione con le merengues che sarebbero felici di riabbracciarlo dopo la cessione del 2019 con la quale passò al Milan.

Il laterale piace molto a José Mourinho, nuovo tecnico del Real Madrid, pronto a dare vita a un nuovo progetto per tentare di rilanciare le merengues dopo una stagione difficile.

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