Accordo biennale con Allegri: Iraola-Milan, cosa sta succedendo

Le ultime sulla panchina del Napoli e su quella rossonera

Licenziato dal Milan dopo la mancata qualificazione in Champions, Massimiliano Allegri potrebbe ripartire subito da un’altra big di Serie A. Ovvero dal Napoli, che si separerà da Antonio Conte.

Come scritto da Calciomercato.it, per la panchina azzurra è sfida a due tra il livornese e Vincenzo Italiano, con l’ex tecnico bianconero e rossonero che ha guadagnato punti nelle ultime ore. Il secondo è comunque orientato a lasciare il Bologna, a prescindere dal Napoli.

De Laurentiis è un grande estimatore di Allegri. Nel passato, anche recente, ha già provato a ingaggiarlo. Secondo ‘Sky Sport’, tra il patron dei partenopei e l’allenatore toscano è già stato raggiunto un accordo sulla base di un contratto biennale da circa 5 milioni di euro a stagione.

Oggi ADL scioglierà le riserve: Allegri o Italiano per il post Conte.

Dalla panchina del Napoli a quella del Milan: in fortissimo ribasso le quotazioni del basco Iraola, il prescelto di Zlatan Ibrahimovic. L’ex Bournemouth non sarebbe convinto del ‘progetto’ rossonero. Il 43enne di Usurbil preferirebbe restare in Premier (sul tavolo ha una grande offerta del Crystal Palace, fresco vincitore della Conference League) o traslocare in Germania, al Bayer Leverkusen.