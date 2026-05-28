Operazione fatta e finita: 80 milioni coi bonus, adios Leao

Il portoghese è stato scaricato dal Milan

In attesa di conoscere il nome del prossimo allenatore del Milan, siamo ancora in pieno caos, ma anche del nuovo direttore sportivo/tecnico, ci sono importanti novità sul futuro di Rafa Leao. Il portoghese potrebbe dire addio in estate, con il duo Cardinale/Ibrahimovic pronto a sacrificarlo per fare cassa ma anche per liberarsi di un ingaggio pesante.

Il prezzo di Leao sul mercato si è dimezzato: oggi può valere sui 40/50 milioni di euro e forse siamo ottimisti. Non c’è la fila, non c’è sicuramente più il Barcellona. Nelle scorse ore il club blaugrana ha chiuso l’acquisto di un altro attaccante esterno: parliamo di Anthony Gordon.

Laporta e soci hanno sconfitto in volata la concorrenza del Bayern Monaco: col Newcastle, proprietario del cartellino, accordo intorno agli 80 milioni di euro bonus inclusi. Alla faccia della crisi finanziaria in cui, in teoria, versa il Barça…

Anthony Gordon arrives in Barcelona today to formalise his £70m move from Newcastle.🩺 pic.twitter.com/iToedQTcWl — Ben Jacobs (@JacobsBen) May 28, 2026

Gordon al Barcellona è un affare fatto e finito: siamo alle firme. Per Leao resiste, ma ci si crede poco, la pista che porta al Manchester United. In generale alla Premier, ma probabilmente le opzioni più concrete al momento sono quelle rappresentate da Turchia (Galatasaray e Fenerbahce) e Arabia Saudita. Una cosa è certa, il Milan non vede l’ora di sbolognarlo.