Allegri-Napoli: è fatta, sarà lui il prossimo allenatore degli azzurri

Massimiliano Allegri ha trovato l’accordo per diventare il nuovo allenatore del Napoli. L’ex allenatore del Milan non rimarrà quindi fermo ed è pronto a ripartire immediatamente con De Laurentiis che ha deciso di affidargli la panchina dopo l’addio di Antonio Conte.
Come accaduto in occasione del saluto di Conte alla Juventus, Massimiliano Allegri prenderà il posto dell’allenatore salentino con l’obiettivo di portare il Napoli in alto sia in Italia che in Europa. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’ufficialità con Vincenzo Italiano, che sembrava in pole per la panchina dei partenopei, che rischia di restare senza squadra in vista della prossima stagione.