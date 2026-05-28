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Nuovo allenatore Milan, colpo di scena Pochettino: le ultime

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Il contratto dell’argentino con gli Stati Uniti termina dopo il Mondiale

Il Milan è ancora alla ricerca del successore di Allegri. Ormai ha perso quota la candidatura di Iraola, orientato a restare in Premier – accettando la maxi offerta del Crystal Palace – o in alternativa a traslocare in Germania dove è ambito dal Bayer Leverkusen.

La sensazione è che il nuovo allenatore dei rossoneri sarà comunque uno straniero. In tal senso ecco emergere il profilo di un profilo attenzionato già in passato, quello di Mauricio Pochettino.

Grafica Pochettino Milan
Nuovo allenatore Milan, colpo di scena Pochettino: le ultime (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it

Stando a ‘The Athletic’, una fonte senz’altro autorevole, la scorsa settimana l’attuale CT degli Stati Uniti ha incontrato dei rappresentanti del club di Cardinale. Il vertice c’è stato prima dell’inizio del ritiro pre-Mondiale in Georgia della Nazionale statunitense.

Pochettino sembra essere una candidatura concreta per la panchina del Milan, anche perché il suo contratto con la Federcalcio USA scade dopo il Mondiale.

54 anni compiuti lo scorso 7 febbraio, Pochettino guida gli Stati Uniti dal 2024. Prima ha allenato quasi esclusivamente in Premier, dal Chelsea (l’ultima squadra di club guidata) al Tottenham (5 anni e una finale di Champions) fino al Sunderland. Nel mezzo l’esperienza al PSG, col quale ha vinto gli unici 3 titoli della sua carriera.

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