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L’Inter rischia il Leoni bis: 50 milioni e lo portano in Premier

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È uno dei grandi obiettivi di mercato dei nerazzurri, ma anche dei più difficili da raggiungere

È uno dei grandi obiettivi del prossimo mercato estivo dell’Inter, ma prezzo e soprattutto concorrenza mettono fortemente in dubbio il suo arrivo a Milano. Il club neo Campione d’Italia rischia un Leoni bis.

Grafica Marotta Leoni
L’Inter rischia il Leoni bis: 50 milioni e lo portano in Premier (AnsaFoto/Instagram) – Grafica di Calciomercato.it

Anche il difensore ora al Liverpool era un obiettivo concreto, ma le richieste del club venditore (al tempo il Parma) e l’inserimento dei ‘Reds’ fecero saltare il banco. La storia può ripetersi, questo va detto, con Marco Palestra, più di Leoni un anno fa in cima ai desideri di Marotta e Ausilio. Ancor più di Chivu, pronto a utilizzarlo pure sulla corsia mancina.

Non sarà semplice, però, strapparlo all’Atalanta. La società dei Percassi non ha la necessità di venderlo e valuta il classe 2005, esploso quest’anno al Cagliari, 45/50 milioni di euro. Inoltre, con Lookman (e l’Inter lo ha provato sulla propria pelle) e non solo, la ‘Dea’ ha fatto ben intendere come i suoi pezzi da novanta preferisca venderli all’estero e non in Serie A.

Palestra-Inter, il ‘pericolo’ è la Premier

C’è poi un altro aspetto più importante come, appunto, la concorrenza. Nella fattispecie di top club inglesi: nelle ultime ore è emersa la candidatura del Manchester City, dove approderà Enzo Maresca in sostituzione di Pep Guardiola.

Palestra saluta i tifosi del Cagliari
Inter, Palestra in salita: pericolo Premier (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Ma attenzione anche allo stesso Liverpool, che continua a guardare in Serie A e ha bisogno di rinforzarsi proprio sulla corsia di destra. Inutile dire che entrambe le società non avrebbero problemi ad accontentare le richieste dell’Atalanta.

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