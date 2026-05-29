L’Inter rischia il Leoni bis: 50 milioni e lo portano in Premier

È uno dei grandi obiettivi di mercato dei nerazzurri, ma anche dei più difficili da raggiungere

È uno dei grandi obiettivi del prossimo mercato estivo dell’Inter, ma prezzo e soprattutto concorrenza mettono fortemente in dubbio il suo arrivo a Milano. Il club neo Campione d’Italia rischia un Leoni bis.

Anche il difensore ora al Liverpool era un obiettivo concreto, ma le richieste del club venditore (al tempo il Parma) e l’inserimento dei ‘Reds’ fecero saltare il banco. La storia può ripetersi, questo va detto, con Marco Palestra, più di Leoni un anno fa in cima ai desideri di Marotta e Ausilio. Ancor più di Chivu, pronto a utilizzarlo pure sulla corsia mancina.

Non sarà semplice, però, strapparlo all’Atalanta. La società dei Percassi non ha la necessità di venderlo e valuta il classe 2005, esploso quest’anno al Cagliari, 45/50 milioni di euro. Inoltre, con Lookman (e l’Inter lo ha provato sulla propria pelle) e non solo, la ‘Dea’ ha fatto ben intendere come i suoi pezzi da novanta preferisca venderli all’estero e non in Serie A.

“La Champions League è principalmente un sogno, un sogno per il rispetto degli avversari, ma un obiettivo come manager e come colui il quale deve dare degli obiettivi e degli input alla squadra. È chiaro che l’anno prossimo noi ripartiamo con la stessa volontà di questi anni,… pic.twitter.com/LutPG9T3fj — calciomercato.it (@calciomercatoit) May 28, 2026

Palestra-Inter, il ‘pericolo’ è la Premier

C’è poi un altro aspetto più importante come, appunto, la concorrenza. Nella fattispecie di top club inglesi: nelle ultime ore è emersa la candidatura del Manchester City, dove approderà Enzo Maresca in sostituzione di Pep Guardiola.

Ma attenzione anche allo stesso Liverpool, che continua a guardare in Serie A e ha bisogno di rinforzarsi proprio sulla corsia di destra. Inutile dire che entrambe le società non avrebbero problemi ad accontentare le richieste dell’Atalanta.