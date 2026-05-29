Inter, affare con la Lazio ma Gila non c’entra nulla: i dettagli

Ma per lo spagnolo, dopo gli addii al Milan di Tare e Allegri, ora l’Inter ha quasi campo libero

Gila piace molto e da tempo all’Inter, la quale ora avrebbe anche campo libero o quasi dopo l’addio di Tare e Allegri al Milan. Lo spagnolo vuole lasciare la Lazio, con la quale è in scadenza a giugno 2027, e i nerazzurri cercano ancora un centrale di spessore. Tradotto: l’ipotesi Gila per l’Inter va tenuta viva, ricordando che l’agente del centrale (Alejandro Camano) è lo stesso di capitan Lautaro Martinez.

L’affare per lo spagnolo, nel caso, potrebbe essere il secondo dell’estate in arrivo tra le due società, tra Marotta e Lotito che di certo non si amano.

L’altro, o meglio il primo potrebbe/dovrebbe avere come protagonista Ivan Provedel. I dirigenti di viale della Liberazione, evidentemente con l’avallo di Chivu, hanno scelto lui come vice di Pepo Martinez, promosso a titolare.

Come già raccontatovi nei mesi scorsi, l’Inter puntava e punta tuttora a inserire in rosa un portiere italiano: sarebbe stato Vicario nel caso di bocciatura totale di Martinez, ma visto che sarà l’ex Genoa l’erede di Sommer, ecco che italiano (oltre che esperto) sarà il suo secondo.

Provedel a basso costo, Lotito permettendo…

Chiuso da Motta alla Lazio, Provedel (32 anni) preferirebbe ritrovare una maglia da titolare ma dire no all’Inter – dove comunque avrà modo e spazio di giocare: le partite saranno tantissime… – è complicato per tutti, lui compreso. Il suo contratto scade a giugno 2027, motivo per cui l’Inter confida di portarselo a casa a una cifra relativamente bassa. Molto bassa, Lotito permettendo…