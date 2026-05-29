Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Inter, affare con la Lazio ma Gila non c’entra nulla: i dettagli

Foto dell'autore

Ma per lo spagnolo, dopo gli addii al Milan di Tare e Allegri, ora l’Inter ha quasi campo libero

Gila piace molto e da tempo all’Inter, la quale ora avrebbe anche campo libero o quasi dopo l’addio di Tare e Allegri al Milan. Lo spagnolo vuole lasciare la Lazio, con la quale è in scadenza a giugno 2027, e i nerazzurri cercano ancora un centrale di spessore. Tradotto: l’ipotesi Gila per l’Inter va tenuta viva, ricordando che l’agente del centrale (Alejandro Camano) è lo stesso di capitan Lautaro Martinez.

L’affare per lo spagnolo, nel caso, potrebbe essere il secondo dell’estate in arrivo tra le due società, tra Marotta e Lotito che di certo non si amano.

Grafica Marotta Lotito Gila
Inter, affare con la Lazio ma Gila non c’entra nulla: i dettagli (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it

L’altro, o meglio il primo potrebbe/dovrebbe avere come protagonista Ivan Provedel. I dirigenti di viale della Liberazione, evidentemente con l’avallo di Chivu, hanno scelto lui come vice di Pepo Martinez, promosso a titolare.

Come già raccontatovi nei mesi scorsi, l’Inter puntava e punta tuttora a inserire in rosa un portiere italiano: sarebbe stato Vicario nel caso di bocciatura totale di Martinez, ma visto che sarà l’ex Genoa l’erede di Sommer, ecco che italiano (oltre che esperto) sarà il suo secondo.

Provedel a basso costo, Lotito permettendo…

Provedel esulta coi tifosi della Lazio
Inter, Provedel come vice di Martinez (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Chiuso da Motta alla Lazio, Provedel (32 anni) preferirebbe ritrovare una maglia da titolare ma dire no all’Inter – dove comunque avrà modo e spazio di giocare: le partite saranno tantissime… – è complicato per tutti, lui compreso. Il suo contratto scade a giugno 2027, motivo per cui l’Inter confida di portarselo a casa a una cifra relativamente bassa. Molto bassa, Lotito permettendo…

3670

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

2 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

3 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

4 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

5 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

6 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

7 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 23%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Web365 - Floater ad unis Table1