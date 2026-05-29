La Uefa abolisce la Conference League? Ecco come stanno le cose

Ombre sul futuro della terza competizione europea per club appena vinta dal Crystal Palace

Per i top club di Serie A è stato quasi un incubo. Tanti tifosi si auguravano di arrivare tra le prime sei oppure ottavi. Da evitare a tutti i costi il settimo posto che dà l’accesso alla Conference League. Alla fine se l’è preso l’Atalanta e ben volentieri. I nerazzurri proveranno a essere il secondo club italiano a vincerla dopo la Roma, succedendo agli inglesi del Crystal Palace nell’albo d’oro.

Ma c’è futuro per la Conference League? A metterlo in dubbio è il giornalista sportivo Luigi Salomone che, ai microfoni di Radio Radio, ha dichiarato: “Ho letto che la Uefa sta pensando di abolire la Conference dal prossimo anno e di allargare l’Europa League, perché non dà abbastanza soldi, così diventa una coppa inutile…”.

La realtà dei fatti, però, è un’altra. La prossima edizione della Conference si giocherà regolarmente, con finale al Besiktas Park di Istanbul. Entro il prossimo 10 giugno dovranno pervenire alla Uefa le candidature per ospitare le finali delle edizioni 2028 e 2029. Inoltre sono già stati venduti i diritti televisivi per trasmettere la terza competizione europea per club fino al 2031.