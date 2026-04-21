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Inter, gli osservati speciali in casa Como: c’è anche l’erede di Dumfries | CM

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Non solo il sogno Nico Paz: gli altri gioielli di Fabregas sul taccuino della dirigenza nerazzurra

Inter e Como si giocano un posto per la finalissima di Coppa Italia nel match di ritorno al ‘Meazza’ dopo il pareggio a reti bianche dell’andata. 

Diao e Nico Paz nel mirino dell'Inter
Assane Diao e Nico Paz (Ansa) – Calciomercato.it

I nerazzurri cercano il ‘Double’ con lo scudetto, sempre più vicino e che potrebbe arrivare già nel prossimo weekend di campionato. Oltre all’obiettivo finale, la sfida di San Siro sarà importante anche in chiave mercato per la dirigenza di casa. Ci sono infatti diversi profili della squadra di Fabregas che fanno gola all’Inter e che la dirigenza di Viale della Liberazione terrà d’occhio dalla tribuna.

Se il sogno Nico Paz è destinato a rimanere tale (l’argentino può tornare al Real Madrid), l’attenzione di Marotta e Ausilio si concentrerà sugli altri gioielli del Como.

Perrone, Diao, Ramon: i gioielli del Como nel mirino dell’Inter

Ad iniziare da Maximo Perrone, specialmente se le strade con Calhanoglu dovessero separarsi in estate. Il nazionale argentino sta disputando una stagione da applausi e in Serie A è nei radar anche dalla Juventus. 

Maximo Perrone
Maximo Perrone, classe 2003 (Ansa Foto) – calciomercato.it

Un altro talento seguito dai dirigenti nerazzurri è Assane Diao, rientrato stabilmente nell’undici titolare di Fabregas dopo mesi piuttosto travagliati a causa degli infortuni. Il senegalese – come raccolto da Calciomercato.it – piace in particolar modo a Chivu anche per la sua duttilità e potrebbe ricoprire inoltre il ruolo di quinto a destra come alternativa a Dumfries, o prenderne direttamente il posto in caso di cessione dell’olandese. 

Infine sulla lista dell’Inter figura pure Jacobo Ramon, rivelazione al centro della difesa comasca. Per il baby difensore, come nel caso di Nico Paz, ci sarà però da trattare con il Real Madrid che grazie alla recompra conserva il controllo sul giocatore. 

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