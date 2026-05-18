Inter, Dumfries esce allo scoperto: “Futuro? Lo sanno tutti”

Il terzino olandese sta bene a Milano, ma da tempo ambisce alla Premier League

Anche se non è stata la sua migliore stagione in nerazzurro, Denzel Dumfries rimane uno dei giocatori più importanti dell’Inter fresca di double, Scudetto e Coppa Italia. Il futuro dell’olandese, come più o meno ogni anno di questi tempi, è tuttavia piuttosto incerto.

Nell’intervista a ‘Libero’, il numero 2 della squadra di Chivu non ha dissipato i dubbi relativi alla sua permanenza a Milano: “Tutti sanno che nel mio contratto c’è una clausola (sui 25 milioni, ndr). Posso dirti che qui sto benissimo, ma davvero. C’è un Mondiale davanti e poi, come ogni anno, mi troverò con la società per fare il punto della situazione. Abbiamo sempre fatto così e faremo così anche questa volta”.

Il contratto di Dumfries scade nel 2028 e prevede un ingaggio di circa 4/4,5 milioni netti l’anno. Non è un mistero, il classe ’96 ambisce da tempo a trasferirsi in Premier League, ma al momento non si registrano movimenti concreti dall’Inghilterra per il suo cartellino.

Come rivelato da Calciomercato.it, invece, attenzione alla Spagna: nello specifico all’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone. L’Inter ha già individuato l’erede di Dumfries, ovvero Palestra dell’Atalanta.