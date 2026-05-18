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Juve-Atletico Madrid, ci siamo: si chiude per 28 milioni

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Trattativa tra i due club in fase avanzata e firma ormai vicinissima: bianconeri ancora protagonisti sul mercato.

Per via di alcuni infortuni non ha raggiunto almeno il 60% di presenze da 45 minuti con la maglia dell’Atletico Madrid, ma quasi sicuramente il futuro di Nico Gonzalez sarà ancora nel club allenato da Diego Simeone. L’esterno offensivo della Juve ha fatto bene nella capitale spagnola e anche i Colchoneros hanno tutta l’intenzione di trattenerlo.

Juventus, futuro incerto per Nico Gonzalez
Nico Gonzalez, 28 anni (Ansa) – Calciomercato.it

E ora ci sono importantissime novità in tal senso. A fornirle è l’esperto di calciomercato Matteo Moretto che, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha infatti sottolineato come l’affare tra i due club sia in dirittura d’arrivo: l’Atletico Madrid spinge per acquistare il calciatore argentino a titolo definitivo ma non ai 32 milioni di euro dell’obbligo. La Juve si accontenterebbe di circa 28 milioni bonus inclusi e, dunque, l’accordo si potrebbe trovare prima del previsto.

La Juve 2026/2027 già sta prendendo forma e della squadra a disposizione di Luciano Spalletti quasi sicuramente non farà parte Nico Gonzalez.

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