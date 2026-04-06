De Gea salva la Fiorentina: la Juventus fa sul serio | CM

Porte girevoli tra i pali della Juventus: Di Gregorio verso la cessione, salgono le quotazioni dello spagnolo

Fagioli firma un gol pesantissimo per la salvezza della Fiorentina, mentre David De Gea abbassa la saracinesca murando ogni offensiva del Verona.

Al ‘Bentegodi’ a brillare è ancora la stella del portiere spagnolo, che sta vivendo la sua seconda giovinezza in Serie A. L’ex Atletico Madrid e Manchester United è stato finora uno dei pochi a salvarsi nella complicata stagione della Fiorentina e inevitabilmente ha attirato l’interesse di diverse squadre in Europa.

Malgrado i 35 anni sulla carta d’identità, De Gea continua a fare la differenza e a dimostrare la sua affidabilità tra i pali.

Calciomercato Juventus, addio Di Gregorio: ecco il piano per De Gea

Prestazioni che hanno catturato le attenzioni della Liga per un ritorno in patria, ma soprattutto della Juventus in Italia.

Il club bianconero, anche su indicazione di Luciano Spalletti, cerca un portiere che dia garanzie e la necessaria esperienza tra i pali. Tutto questo considerando la bocciatura per Di Gregorio e le incertezze legate a Perin, nuovo titolare e che si gioca la conferma sotto la Mole. De Gea è legato alla Fiorentina e il maggio scorso ha rinnovato il suo contratto fino al 2028 (con opzione per un altro anno), ma allo stesso tempo non è rimasto indifferente al corteggiamento della ‘Vecchia Signora’.

Viste le difficoltà per arrivare ad Alisson – il preferito di Spalletti – la Juve potrebbe virare con decisione proprio sullo spagnolo come appreso da Calciomercato.it. De Gea ha un prezzo intorno ai 5 milioni di euro e un ingaggio da 3 milioni netti (più bonus), con la dirigenza bianconera che farebbe cassa con la cessione di Di Gregorio.