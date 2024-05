Juventus, Allegri e il rebus futuro: “Potrebbero ripensarci”

In casa Juventus resta un rebus il futuro di Massimiliano Allegri e della panchina bianconera

Ha un altro anno di contratto con la Juventus, ma Massimiliano Allegri potrebbe lasciare la panchina bianconera la prossima estate. E c’è chi non esclude clamorosi ripensamenti.

In attesa della finale di Coppa Italia con l’Atalanta e del finale di campionato, in casa Juventus si pensa anche già al futuro. Un futuro che – sulla carta – dovrebbe prevedere ancora la presenza di Massimiliano Allegri in panchina, dato che il tecnico di origini toscane ha un altro anno di contratto con la Vecchia Signora. Occhio, però, alle tante voci che vorrebbero l’ex Milan e Cagliari prossimo a lasciare la panchina della Juventus, arrivato ormai alla fine di un ciclo.

Bocche cucite in casa Juventus, vista l’importanza dell’obiettivo rappresentato dal ritorno in Champions League come sottolineato anche dal direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli nel pre-partita della partita tra Roma e Juventus. Tifosi e non solo, però, sono concentrati anche sul futuro.

Juventus, possibile ripensamenti sul futuro di Allegri

Nel prepartita del match dell’Olimpico, importante proprio in chiave Champions League, l’ex difensore bianconero Andrea Barzagli ai microfoni di Dazn ha parlato anche del futuro di Allegri, sostenendo che “la Juventus cambierà allenatore” a fine stagione.

Pur senza avere “indizi” e senza aver “parlato con nessuno”, l’ex difensore bianconero dà quasi per scontato l’addio di Massimiliano Allegri al termine della stagione. Occhio, però, a possibili cambi di programma: “Chissà che la Coppa Italia non possa portare a un ripensamento” ha dichiarato Barzagli, in riferimento a una possibile vittoria del trofeo da parte dei bianconeri.

In merito è intervenuto anche il grande doppio ex Miralem Pjanic, secondo il quale “Allegri è un grandissimo allenatore”. Il centrocampista bosniaco ricorda che durante la sua esperienza in bianconero “la Juventus era una grande squadra e c’era tanto feeling tra Allegri e i giocatori, la conseguenza erano i risultati”. Secondo Pjanic, dunque, Allegri ha “fatto il massimo come risultati, mentre per il gioco si poteva e doveva fare di più. Con questa Inter non poteva competere, ha fatto il massimo, ma non so se resterà”.