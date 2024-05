Inter ko col Sassuolo: “Preferisco non rispondere”

Il Frosinone si ferma sullo 0-0 ad Empoli nello scontro diretto salvezza di oggi. Nel post partita non sono mancate le dichiarazioni di Eusebio Di Francesco che sorvola su Sassuolo-Inter

Un punto per parte nella sfida delle ore 15 tra Empoli e Frosinone. Le due compagini restano quindi appaiate in classifica a 32 punti e si preparano all’ultimo trittico di gare di fuoco per provare a restare in Serie A.

A commentare la gara odierna ci ha pensato nel post partita Eusebio Di Francesco, allenatore dei ciociari, che in conferenza ha sottolineato: “Nella ripresa abbiamo fatto ottime trame, creato tanto ma ci è mancata lucidità negli ultimi 20 metri. Poi ci sono episodi dubbi, come quello di Gyasi… Come funziona il VAR? A volte faccio fatica anche io. L’ho rivisto, vuole mettere il braccio dietro ma nel farlo lo allarga e aumenta il volume del corpo. Non ci cambia nulla, è stata una gara tra due squadre che volevano portare a casa il risultato”.

Di Francesco verso Sassuolo-Inter: “Preferisco non rispondere”

Nella giornata di ieri è intanto arrivato un risultato importante da parte del Sassuolo nella corsa salvezza che complica i piani del Frosinone.

Una vittoria contro l’Inter prossimo avversario del Frosinone: “Ci prepareremo al meglio, l’Inter è consapevole che qui troverà un ambiente che vuole punti, così come accaduto ieri a Sassuolo. Vogliamo fare una grande partita, cercando però di migliorare negli ultimi 20 metri e sui calci piazzati: oggi in alcune situazioni da fermo abbiamo fatto bene, in altre si poteva fare meglio. Cosa mi aspetto contro l’Inter vista la gara fatta col Sassuolo? Preferisco non rispondere alla domanda. Dico soltanto che il nostro pensiero è rivolto a noi stessi”.