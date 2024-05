UFFICIALE, partita posticipata: cosa è successo e il motivo

La partita è stata posticipata di un’ora: i motivi della decisione e l’annuncio ufficiale arrivato prima del match

Nel finale di stagione, ogni evento può essere decisivo per stabilire le sorti delle squadre e degli obiettivi che devono ancora essere assegnati, ma c’è anche chi ha già messo in cascina la posizione utile e può vivere le ultime fatidiche ore con molta più tranquillità. Vale per la nostra Serie A, ma anche per le categorie minori ed è ciò che è successo in Italia in questo weekend di primavera.

Stiamo parlando di un match di Serie D, in particolare quello della Nuova Igea che affrontava in casa la Fenice Amaranto Reggio Calabria. Si trattava dell’ultima giornata di campionato, quindi quella che poteva essere prevista come la più importante per le sorti dei due club, almeno in teoria. La partita si è giocata oggi, ma alle ore 16, anziché le 15 e la scelta è arrivata per un motivo ben preciso.

Serie D, la partita della Nuova Igea è stata posticipata di un’ora: il motivo

Inizialmente prevista alla consueta ora nel primo pomeriggio, il match è iniziato 60 minuti dopo per permettere ai tifosi una migliore affluenza allo stadio e facilitare i supporters nel dare il giusto calore ai propri ragazzi.

Infatti, la Nuova Igea ha ottenuto una salvezza che a un certo punto sembrava insperata e la società ha previsto una vera e propria festa insieme ai suoi supporters, con la speranza che arrivasse anche una vittoria nell’ultimo turno. In realtà, la sfida è terminata con il risultato di 1-1, ma non ha attenuato la gioia dei padroni di casa.

Dopo le difficoltà dell’andata, il girone di ritorno è stato all’insegna di ottimi punteggi che hanno permesso ai barcellonesi di raggiungere il traguardo auspicato. E quindi la grande festa delle ultime ore è meritata e dovuta.