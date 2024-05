Roma-Juve, rabbia Allegri contro Colombo: Max dà un calcio a una bottiglietta

Allegri vivo, tarantolato in panchina, non prende bene una decisione dell’arbitro Colombo che concede una punizione pericolosissima alla Roma

Partita apertissima all’Olimpico tra Roma e Juventus, con i giallorossi in vantaggio grazie alla rete di Lukaku al 15′ e poi il pareggio di Bremer poco dopo la mezz’ora di gioco. Occasioni nitide non tantissime, ma il match è senza dubbio godibile con l’episodio che può fare la differenza.

Allegri si è mosso poco nella prima parte di gara, praticamente stazionando sulla linea del campo. Col gol del pareggio il tecnico bianconero si rianima, vedendo anche che la sua squadra sta giocando una buona partita come non gli era capitato nelle ultime due all’Olimpico contro la Lazio. Il match è equilibrato, alla Roma capita una grande occasione su calcio di punizione da ottima posizione, visto che è tra le specialità della casa di Paulo Dybala. L’arbitro Colombo, durante un attacco giallorosso a ridosso dell’area, dopo qualche secondo decide di fischiare appunto il fallo per un contatto di poco precedente su Baldanzi. Una scelta che fa infuriare lo stesso Allegri, che prima reagisce e poi dà un calcio a una bottiglietta che era lì a tiro. Poi il gesto che manda ‘a quel paese’ il direttore di gara. L’allenatore della Juve è vivo, contro la Lazio sembrava decisamente più spento. Nei minuti successivi Max continua a essere tarantolato, stavolta però prendendosela con i suoi calciatori.