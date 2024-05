La Roma ha scelto il Ds: ecco quando verrà annunciato | CM.IT

La Roma rompe gli indugi per il nuovo direttore sportivo: scelta fatta dal club giallorosso, le ultime sull’annuncio in arrivo

La Roma ha scelto il nuovo direttore sportivo. Secondo indiscrezioni di Calciomercato.it, infatti, nei prossimi giorni il club giallorosso annuncerà l’erede di Tiago Pinto che lo scorso gennaio ha salutato ufficialmente la società, lasciando libera la casella dell’uomo di mercato.

Il nome è ancora top secret ma, da quanto trapela, si tratta di una scelta dei Friedkin, sempre più protagonisti di questa Roma e di quella futura con De Rossi in panchina. I capitolini sono in una fase di rinnovamento e vogliono avviare un nuovo ciclo, le cui premesse, visto l’andamento degli ultimi mesi, paiono incoraggianti perché la squadra possa essere sempre più protagonista in Italia e in Europa. Ricordiamo che il primo compito del nuovo ds, ancor prima che concentrarsi sulla campagna acquisti estiva, sarà quello di valutare le situazioni dei tanti uomini, soprattutto del settore giovanile, in scadenza di contratto.