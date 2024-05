Partita pazza a San Siro: Milan e Genoa si dividono la posta | HIGHLIGHTS

Spettacolo e gol in Milan-Genoa, gara delle ore 18 di questa domenica di Serie A. Non sono mancate reti, emozioni e capovolgimenti di fronte nel pomeriggio di San Siro

È successo di tutto nella sfida di questo pomeriggio tra Milan e Genoa, che si sono affrontate a partire dalle 18 nella cornice di uno stadio San Siro piuttosto agitato sin dal pre partita e fino al finale concitato in cui è arrivata la decisione della Curva Sud di lasciare lo stadio, svuotando tutto il proprio settore.

La prima emozione della gara arriva dopo meno di 5 minuti col fallo da rigore di Tomori su Vogliacco e la trasformazione perfetta di Retegui. Nel primo tempo la reazione del Milan passa tutta dalle chance di Pulisic (che colpisce il palo) e Theo Hernandez, fermato da Martinez, prima del pari nel recupero di Florenzi che di testa trasforma un cross dalla destra.

L’avvio di ripresa è però subito nuovamente horror per la truppa di Pioli che va sotto ancora con Ekuban, bravo di testa a battere Sportiello. Una gara che l’allenatore rossonero ha quindi provato a svoltare attraverso le sostituzioni, tra le quali quella di uno spento Leao. È però Gabbia di testa a ridare speranza al Milan che al 72′ trova il pari prima del momentaneo sorpasso di Giroud che a 15 dalla fine trova il mancino giusto. La gioia però dura poco perchè all’87’ è una deviazione sfortunata di Thiaw a rimettere tutto in parità per il 3-3 finale.

Reti: 5′ Retegui rig., 45’+1′ Florenzi, 48′ Ekuban, 72′ Gabbia, 75′ Giroud, 87′ aut. Thiaw

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi (80′ Kalulu), Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer (80′ Adli), Reijnders; Chukwueze (80′ Thiaw), Pulisic, Leao (67′ Okafor); Giroud. All. Pioli. A disp. Nava, Torriani, Caldara, Pobega, Terracciano, Zeroli, Bartesaghi, Sia

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco (85′ Cittadini), De Winter, Vasquez; Spence, Frendrup, Thorsby, Badelj (73′ Strootman), Martin (73′ Haps); Retegui, Ekuban (85′ Papadopoulos). All. Gilardino. A disp. Leali, Sommariva, Bohinen, Sabelli, Ankeye

Arbitro: Prontera di Bologna

Ammoniti: 43′ Reijnders, 90+3′ Vasquez

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 89, Milan* 71, Juventus 65, Bologna* 64, Roma 59, Atalanta** 57, Lazio* 56, Fiorentina e Napoli 50, Torino* 47, Monza* 45, Genoa* 43, Lecce* 37, Verona* 34, Cagliari* 33, Empoli* e Frosinone* 32, Udinese e Sassuolo* 29, Salernitana 15

*una partita in più

**una partita in meno