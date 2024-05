Inter, hanno già cancellato Zhang: “È il giorno della Liberazione”

Il presidente dell’Inter sta per lasciare insieme al gruppo Suning la proprietà del club nerazzurro

Con un comunicato ufficiale diffuso nel pomeriggio, Steven Zhang ha per la prima volta riconosciuto le enormi difficoltà incontrate a rifinanziare il prestito di Oaktree in scadenza il prossimo 20 maggio. Dopo l’accordo saltato con Pimco per ottenere un nuovo finanziamento, Suning rischia concretamente di perdere la proprietà del club nerazzurro in favore del fondo californiano.

I sospetti degli ultimi giorni, circa i rapporti divenuti burrascosi tra il presidente Zhang e Oaktree, sono stati confermati dallo stesso numero uno dell’Inter con una lunga lettera rivolta ai tifosi nella quale ha illustrato l’attuale situazione del club: “Purtroppo, i nostri sforzi finora sono stati esasperati da minacce legali e dalla mancanza di un coinvolgimento significativo da parte di Oaktree. Tutto ciò è stato molto frustrante e deludente, ma questo comportamento sta ora creando una situazione di rischio per il Club che potrebbe metterne seriamente a repentaglio la stabilità”.

Approdato nel mondo Inter nel 2016, grazie alla cessione di Erick Thohir, Suning – salvo clamorosi colpi di scena a 72 ore dalla scadenza del prestito – si appresta a salutare la proprietà del club. Come da accordi, infatti, Oaktree potrà escutere il pegno sulle azioni di maggioranza della società e diventare dalla prossima settimana nuovo proprietario. Zhang ha comunque promesso di voler fare tutto il possibile sino all’ultimo istante per mantenere il controllo dell’Inter, sebbene la sua appare a questo punto come una missione impossibile.

Zhang verso l’addio, i tifosi dell’Inter divisi sui social

L’addio ormai probabile del gruppo Suning come principale azionista dell’Inter, è stato accolto con pareri piuttosto contrastati da parte della tifoseria nerazzurra sui social.

Queste le principali reazioni raccolte su ‘X’ in merito all’umore del popolo interista:

Non capisco per cosa sia a rischio la stabilità dell’#Inter. Il 22 maggio avrà una proprietà, che sia #Oaktree o #Zhang. E una situazione gestionale migliore rispetto agli anni scorsi che né Zhang, né Oaktree avranno interesse a smontare. — Marco (@MaStep92__) May 18, 2024

#zhang Dove siete suningers? In lutto? Noi interisti veri proclamiamo oggi il giorno della liberazione #Inter — bacchettamagica (@mrsdallowey) May 18, 2024

purtroppo misa tanto che siamo arrivati alla fine grazie di tutto zhang ❤️ #zhang — Marza (@Marzaa74) May 18, 2024

Ho riletto la lettera di #Zhang ed é follia totale, cioè io tra un mese devo pagare l’ultima rata della macchina e se non la pago quelli si riprendono la macchina. Mi sembra semplice 😅. Comunque benvenuta ad #oaktree e forza #Inter — marco89 (@amalasempre08) May 18, 2024

Quindi fatemi capire. Mr #zhang fa un prestito, non lo restituisce, e minaccia di azioni legali chi glielo ha concesso? #inter lunedì inizio a minacciare la cassiera della mia banca e poi su fino al direttore — edmondantes 80 (@80Edmondantes) May 18, 2024

Non ci si può fidare di nessuno ormai. Ti danno 350 milioni in prestito e poi li rivogliono indietro. Che gentaglia!#Zhang #Inter #Narnia — StefanoGuardiola (@PaolofigliodiC) May 18, 2024

“Un giorno lo ringrazierete”, pontificava un finto insider che in tanti seguite…sì, per le figure di merda a livello mondiale che ci sta facendo fare. Il tempo è scaduto, GAME OVER.#Zhang #Inter #SuningOut #Oaktree https://t.co/yBc8B6aIYl — MDB (@ElKing_MDB) May 18, 2024

In pratica Steven è uscito con le braccia alzate e la bandiera bianca in mano.

Il che – a 2 giorni dalla scadenza – mi sembra surreale e pure grottesco Non me l’aspettavo così#Zhang #Oaktree #Inter — paolabottelli (@paolabottelli) May 18, 2024