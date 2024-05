Il Milan spiazza tutti: nome a sorpresa per la panchina

Il Milan continua la caccia al nuovo allenatore e spunta una candidatura inedita: c’è già stato il contatto telefonico

La caccia continua. Il Milan deve scegliere il nuovo allenatore e non vuole sbagliare la decisione. I nomi sono quelli soliti, con qualche nuova aggiunta che potrebbe sbaragliare la concorrenza.

Si parte dalle certezze: Paulo Fonseca è tra i candidati per prendere il posto di Stefano Pioli alla guida della squadra rossonera. Con lui ci sono i soliti noti, da Conceicao a van Bommel, più qualche outsider. Come raccontato da Calciomercato.it, Gallardo vuole approdare su una panchina europea, ma oltre ai rossoneri ci pensa anche il Monaco.

Non risultano, invece, contatti con Pochettino che al Chelsea guadagna 15 milioni di euro. Una lista alla quale si aggiunge anche il nome di Scaloni, attuale commissario tecnico dell’Argentina e campione del mondo proprio con l’albiceleste.

Calciomercato Milan, anche Scaloni per la panchina

La dirigenza del Milan avrebbe avuto già dei contatti telefonici con l’argentino che avrebbe dato la propria disponibilità ad intraprendere l’avventura in una squadra di club ricca di storia come il club rossonero.

Certo per lui ci sarebbe da aspettare la fine della coppa America (finale il 14 luglio), ma questo potrebbe non rappresentare un problema. Al momento però non si è andato oltre il contatto telefonico esplorativo, con il Milan che ancora deve prendere una decisione definitiva. Il compito di scegliere l’allenatore spetta al trio formato da Ibrahimovic, Furlani e Moncada che dovranno individuare il nome migliore per la prossima stagione.

Nessuna novità ufficiale è attesa prima della fine del campionato, mentre difficilmente si andrà oltre la fine di maggio per conoscere il nuovo allenatore. Tra i tanti candidati c’è anche Scaloni: un nome in più in attesa di quello giusto.