Milan, idea Pochettino: 15 milioni di ostacoli | CM.IT

Nel day after di Milan-Cagliari torna ancora una volta di stretta attualità il futuro della panchina rossonera. Le ultime sul profilo di Pochettino

Cinque gol rifilati al Cagliari hanno riportato un timido sorriso sul volto del Milan che non vinceva da oltre un mese in Serie A. Al netto degli alti e bassi di questa stagione i rossoneri hanno comunque messo quasi del tutto al riparo il secondo posto, ed anche la qualificazione alla prossima Supercoppa Italiana, il tutto senza dimenticare il pass Champions già in tasca da tempo.

Archiviati i risultati, e le prossime due partite, la dirigenza del Milan non può che pensare anche al prossimo futuro con le strategie in vista dell’estate. Prima di tutto andrà risolta la questione legata alla panchina con il destino di Stefano Pioli sempre più distante da quello dei rossoneri. Ieri sera dopo la partita ha inoltre affermato: “Col club non ci siamo ancora incontrati, vogliamo finire al meglio il campionato, poi parleremo di futuro, non è ancora il momento”.

Un discorso rinviato alle prossime settimane ma che dovrebbe comunque vedere le strade di Pioli e del Milan separarsi, con i rossoneri a caccia di una nuova guida tecnica. Da Conceicao a Fonseca, passando per van Bommel e Conte, sono tanti i nomi accostati alla panchina del club meneghino in questo periodo. Nelle scorse ore è spuntato anche il profilo di Mauricio Pochettino che resta però complicatissimo per svariati motivi.

Calciomercato Milan, nessun contatto per Pochettino

Come raccolto da Calciomercato.it tra Pochettino e il Milan non c’è stato finora alcun contatto. Va inoltre considerato che il tecnico argentino è legato da un altro anno di contratto al Chelsea con ingaggio che si aggira sui 15 milioni di euro annui.

Una cifra monstre che evidentemente ostacola qualunque tipo di pensiero nei confronti dell’ex Spurs. Allo stato attuale, non risulta dunque una pista sondata dai rossoneri con l’entourage dell’argentino. Una strada decisamente poco realizzabile, fermo restando che non si può escludere che ci possano pensare.