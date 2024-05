Il Girona fa la storia insieme ad Ancelotti: Barcellona ko e Real campione

Il Real Madrid è campione di Spagna grazie alla vittoria sul Cadice e alla sconfitta del Barcellona contro il Girona, che conquista la qualificazione in Champions League

Una giornata storica in una stagione storica. Il Girona supera il Barcellona per la seconda volta in campionato, si regala la Champions League e regala al Real Madrid la matematica certezza del titolo.

Michel e Carlo Ancelotti scrivono entrambi due pagine di storia. Il primo, grazie alla vittoria per 4-2 nel derby catalano (stesso punteggio ottenuto all’andata), permette al Girona di superare il Barcellona in classifica e di conquistare un’aritmetica qualificazione in Champions League. Un risultato storico per il club catalano. Storico come il titolo vinto da Carlo Ancelotti, che conquista la sua seconda Liga e il suo 28esimo trofeo da allenatore. Numeri straordinari per il tecnico di Reggiolo, che punta al double con il Real impegnato in Champions League.

Nel pomeriggio i ‘Blancos’ hanno agevolmente superato il Cadice 3-0 al Bernabeu. La vittoria del Girona, guidato da un Portu straripante, ottenuta poche ore dopo contro il Barcellona ha garantito ai madridisti la conquista del 36esimo titolo nazionale.

Real Madrid-Cadice 3-0

Marcatori: Brahim Diaz 51, Bellingham 68′, Joselu 91′.

Girona-Barcellona 4-2

Marcatori: Christensen (B) 3′, Dovbyk (G) 4′, Lewandowski (B) 45’+1′, Portu (G) 65′ e 74′, Gutierrez 67′.