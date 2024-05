Una foto vale più di mille parole: Fratini e Burdisso alla Roma, ecco come stanno le cose | CM.IT

Grande fermento intorno al mercato della Roma. Rivoluzione a livello dirigenziale: le ultime sul futuro di Nicolas Burdisso e di Michele Fratini

Conquistare la finale di Europa League facendo l’impresa al ritorno col Bayer Leverkusen e difendere il quinto posto in classifica per centrare la qualificazione alla prossima Champions. Questi sono i due obiettivi della Roma in questo finale di stagione infuocato.

Ma intanto i Friedkin stanno già iniziando a programmare la prossima annata. Ufficializzata la permanenza in panchina di Daniele De Rossi, ora va rivisto l’organigramma a livello dirigenziale. Come vi abbiamo anticipato un paio di settimane fa, nella Capitale potrebbe svilupparsi una coppia inedita formata da Nicolas Burdisso e da Michele Fratini, il primo nel ruolo di direttore tecnico o di team manager ed il secondo in quello di capo scout. A conferma della nostra notizia c’è la foto postata sui propri account social dallo stesso talent scout italiano in un noto ristorante di Firenze in compagnia del dirigente argentino che ha già confermato l’addio alla Fiorentina. Il commento in romano è un altro indizio sulla possibile destinazione dei due. Per Fratini, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, potrebbe esserci un nuovo incontro con i vertici del club giallorosso dopo il match fondamentale contro la Juventus: un duello che dal campo si sposterà poi sul mercato proprio per accaparrarsi il noto talent scout toscano. Burdisso, invece, attende una chiamata dal suo ex club, sponsorizzato proprio da De Rossi, ancora riconoscente per i sei mesi al Boca Juniors.