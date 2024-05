PAGELLE E TABELLINO MILAN-GENOA 3-3: incubo difesa, Florenzi da bonus

Ecco le pagelle e i voti di Milan-Genoa, match delle ore 20.45, valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A

Finisce in parità a San Siro tra il Milan e il Genoa. Un 3 a 3 pirotecnico, in uno stadio in silenzio per proteste: a sbloccare la sfida è il Genoa con Retegui su rigore, poi Florenzi pareggia i conti.

Nella ripresa, il Grifone torna avanti con Ekuban prima della rimonta rossonera firmata da Gabbia e Giroud, ma l’autogol di Thiaw ristabilisce la parità .

Ecco i voti

MILAN

Sportiello 6

TOP Florenzi 7 – Qualche tiro sbilenco di troppo, ma in due gol del Milan c’è la sua firma: la prima rete è tutta sua, quando si esibisce in un perfetto colpo di testa su assist di Chukwueze; poi da corner serve il passaggio vincente per la testa di Matteo Gabbia. Protagonista assoluto, nonostante il passo non sia più quello degli anni migliori. Dall’80’ Kalulu s.v.

Gabbia 6

FLOP Tomori 4 – Causa il rigore che mette subito in salita il match del Milan. Poi durante il primo tempo qualche bell’intervento degno di nota, ma la ripresa si apre con un nuovo errore della difesa in occasione del gol di Ekuban. L’attaccante è di Gabbia, ma l’aver saltato a vuoto non ha certo aiutato il compagno. Da quando è tornato dall’infortunio, Tomori non è più lo stesso di inizio stagione.

Hernández 6

Bennacer 5 – Dall’80’ Adli s.v.

Reijnders 5

Chukwueze 6,5 – Dall’80 Thiaw 5

Pulisic 6

Leao 6 – Dal 67′ Okafor 6

Giroud 6

All. Pioli 5,5

GENOA

Martínez 6,5

Vogliacco 5 – Dall’85’ Cittadini s.v.

De Winter 4,5

Vasquez 5

Spence 6

Thorsby 6

Badelj 6 – Dal 73′ Strootman s.v.

Frendrup 6,5

Martin 5 – Dal 73′ Haps s.v.

Ekuban 7 – Dall’86’ Papadopulos s.v.

Retegui 6,5

All. Gilardino 6

TABELLINO

MILAN-GENOA 3-3

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi, Gabbia, Tomori, Hernández; Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leão, Giroud. A disp.: Nava, Torriani; Bartesaghi, Caldara, Kalulu, Terracciano, Thiaw; Adli, Pobega, Zeroli; Okafor, Sia. All.: Pioli.

GENOA (3-5-2): Martínez; Vogliacco, De Winter, Vásquez; Spence, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Ekuban, Retegui. A disp.: Leali, Sommariva; Cittadini, Haps, Sabelli; Bohinen, Papadopoulos, Strootman; Ankeye. All.: Gilardino.

GOL: 5′ Retegui (G), 45′ Florenzi (M), 49′ Ekuban (G), 71′ Gabbia (M), 74′ Giroud (M), 87′ autogol Thiaw (G)

AMMONITI: 43′ Reijnders (M), 93′ Vasquez (G)

ESPULSI: