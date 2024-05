PAGELLE E TABELLINO Sassuolo-Inter 1-0: Dumfries rimasto alla festa, Lauriente fa per due

Top e flop della sfida andata in scena al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia e valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A

SASSUOLO

Consigli 6,5

Erlic 7

Ferrari 7

Kumbulla 7

Toljan 6 – Dall’86’ Missori s.v.

Lipani 6,5 – Dal 70′ Obiang 6,5

FLOP Henrique 5,5 – La gara in trincea non lo favorisce. Quando ci ha provato, le sue qualità non sono venute fuori. Ballardini lo tiene comunque in campo quasi fino al novantesimo perché troppo importante per questa squadra. Dall’86 Racic s.v.

Thorstvedt 6,5 – Dal 59′ Boloca 6

Doig 6,5

TOP Lauriente 7,5 – Gioca e lotta per due. Il gol, oltre che difficile, è pesante perché tiene ancora in vita il Sassuolo.

Pinamonti 6,5

All.Ballardini 6,5

INTER

Audero 6

Pavard 6,5

De Vrij 6,5

Bastoni 6 – Dal 69′ Buchanan 6

FLOP Dumfries 4,5 – È rimasto in piazza Duomo… Decisivo in negativo nel gol di Lauriente, poco dopo si divora il pari a tu per tu con Consigli. Ripresa senza personalità fino al cambio. TOP Dal 59′ Cuadrado 6,5 – In campo dopo cinque mesi. È vero che ci voleva poco, ma in mezz’ora fa due volte meglio di Dumfries. Senza i problemi fisici, di partite ne avrebbe giocate tante.

Frattesi 5 – Dal 69′ Barella 6

Asllani 6,5 – Dal 73′ Klaassen 5,5

Mkhitaryan 6 – Dal 59′ Arnautovic 5,5

Carlos Augusto 5,5

Sanchez 6

Lautaro 5,5

All.Inzaghi 5,5

Arbitro Marchetti 5

TABELLINO

SASSUOLO-INTER 1-0

20′ Lauriente

SASSUOLO (3-5-1-1): Consigli; Erlic, Ferrari, Kumbulla; Toljan (86′ Missori), Lipani (70′ Obiang), Henrique (86′ Racic), Thorstvedt (59′ Boloca), Doig; Lauriente; Pinamonti. All.: Ballardini

INTER (3-5-2): Audero; Pavard, de Vrij, Bastoni (69′ Buchanan); Dumfries (59′ Cuadrado), Frattesi (69′ Barella), Asllani (73′ Klaassen), Mkhitaryan (59′ Arnautovic), Carlos Augusto; Sanchez, Lautaro. All.: Inzaghi

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido

AMMONITI: Pavard, Boloca