Torna Rudi Garcia: destinazione clamorosa, è un’altra big

Rudi Garcia potrebbe tornare in pista a breve. Secondo ‘L’Equipe’, infatti, il tecnico francese è un candidato alla panchina di una big del calcio internazionale.

Si tratta del Bayern Monaco che, come raccontato da Calciomercato.it, ha virato su Roberto De Zerbi dopo aver incassato un no da Rangnick. Il bresciano piace al Ds Eberl, ma non è l’unico in lizza per raccogliere l’eredità di Tuchel. I tedeschi hanno già ricevuto diversi rifiuti, da Xabi Alonso a Nagelsmann, così la scelta del nuovo allenatore si è a dir poco complicata.

Sessant’anni compiuti a febbraio, Rudi Garcia è stato esonerato dal Napoli a novembre scorso. Contrattualmente è però ancora legato al club azzurro fino al giugno 2025. A De Laurentiis farebbe comodissimo un suo eventuale approdo al Bayern come in un altro club, perché in questo modo avrebbe la possibilità di liberarsi del suo ingaggio.