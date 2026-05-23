Pagelle Bologna-Inter 3-3, i voti della sfida: gol e spettacolo per la chiusura al Dall’Ara

Pareggio per 3-3 nell’ultima giornata di Serie A con i rossoblu che ottengono un punto nell’ultima partita di campionato fermando i neo campioni d’Italia.
Per l’Inter un pari che arriva dopo la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia, un risultato ottimo per la stagiore degli uomini di Chivu con la testa già alle vacanze o al mondiale.
La partita si accende già nel primo tempo con Dimarco che trova la rete del vantaggio, pareggiata subito da Bernardeschi, autore del momentaneo 1-1. Il vantaggio dei rossoblu è messo a segno da Pobega con il Bologna che prova a scappare grazie all’autorete di Zielinski giunta nella ripresa. C’è gloria per Pio Esposito, autore della rete del 3-2, ma è Diouf a regalare il punto ai nerazzurri nel finale. Andiamo a vedere i voti della sfida del Dall’Ara.
Voti Bologna-Inter, Bernardeschi e Dimarco accendono la partita
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski 6; De Silvestri 6 (66′ Zortea 6), Helland 5,5 (81′ Heggem 5,5), Lucumì 6, Miranda 5,5; Ferguson 6, Freuler 6 (66′ Odgaard 5,5), Pobega 7 (66′ Moro 6); Bernardeschi 7 (88′ Dallinga sv), Castro 5,5, Rowe 6,5. Allenatore Italiano.
INTER (3-5-2): J. Martinez 5,5; Bisseck 5,5, de Vrij 5,5 (81′ Topalovic 6,5), Carlos Augusto 5,5; Diouf 7,5, Barella 5,5 (54′ Mkhitaryan 6), Zielinski 5, Sucic 6 (74′ Cocchi 6), Dimarco 7 (54′ Luis Henrique 6); Esposito 6,5, Lautaro Martinez 5,5 (54′ Bonny 6). Allenatore Chivu.
MARCATORI: Dimarco, Bernardeschi, Pobega, autorete Zielinski, Esposito, Diouf
AMMONITI: Lautaro Martinez, Mkhitaryan