Castro all’Inter? Sfida alla Juve ma solo se parte un big | CM

Il giovane attaccante argentino, che potrebbe lasciare il Bologna in estate, rimane nei radar del club campione d’Italia

L’Inter celebra il ‘Double’ dopo il trionfo scudetto e il successo anche in Coppa Italia, con la squadra di Cristian Chivu che non ha avuto rivali in Serie A nel campionato che chiuderà i battenti questo weekend.

Nell’ultima giornata ci sarà l’incrocio in casa del Bologna, praticamente un’amichevole visto che entrambe le squadre non hanno più nulla da chiedere alla loro stagione. L’Inter già pensa al mercato e a come alzare ulteriormente il livello della rosa di Chivu, che intanto al ‘Dall’Ara’ non avrà a disposizione Marcus Thuram.

L’attaccante francese ha avuto il permesso dal club per anticipare la partenza per la Francia, in vista del Mondiale in America con la nazionale del Ct Deschamps.

Calciomercato Inter, Castro resta un obiettivo: l’intreccio con Thuram

Thuram è stato uno dei protagonisti della stagione dell’Inter, ma rimane comunque al centro dei rumors di mercato per la finestra estiva.

La dirigenza campione d’Italia non vuole provarsi del figlio d’arte, ma allo stesso tempo non resterebbe insensibile a offerte superiori ai 60 milioni di euro per il suo cartellino. In ballo c’è anche la questione sul rinnovo del contratto, con il giocatore in scadenza nel 2028. Tra i sostituti in caso di possibile addio rimane cerchiato in rosso sempre il nome di Santiago Castro, seguito da tempi non sospetti da Ausilio e Baccin.

I due uomini mercato dell’Inter lo osserveranno per l’ennesima volta dal vivo nel match contro il Bologna, con il giovane argentino che potrebbe compiere il grande salto in estate e che in Italia è seguito da vicino anche da un’altra big come la Juventus. Castro a febbraio ha rinnovato fino al 2030 e ha una valutazione tra i 35 e i 40 milioni di euro.