Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Castro all’Inter? Sfida alla Juve ma solo se parte un big | CM

Foto dell'autore

Il giovane attaccante argentino, che potrebbe lasciare il Bologna in estate, rimane nei radar del club campione d’Italia

L’Inter celebra il ‘Double’ dopo il trionfo scudetto e il successo anche in Coppa Italia, con la squadra di Cristian Chivu che non ha avuto rivali in Serie A nel campionato che chiuderà i battenti questo weekend.

Inter, Castro se parte Thuram
Santiago Castro nei radar dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

Nell’ultima giornata ci sarà l’incrocio in casa del Bologna, praticamente un’amichevole visto che entrambe le squadre non hanno più nulla da chiedere alla loro stagione. L’Inter già pensa al mercato e a come alzare ulteriormente il livello della rosa di Chivu, che intanto al ‘Dall’Ara’ non avrà a disposizione Marcus Thuram.

L’attaccante francese ha avuto il permesso dal club per anticipare la partenza per la Francia, in vista del Mondiale in America con la nazionale del Ct Deschamps.

Calciomercato Inter, Castro resta un obiettivo: l’intreccio con Thuram 

Thuram è stato uno dei protagonisti della stagione dell’Inter, ma rimane comunque al centro dei rumors di mercato per la finestra estiva.

Thuram esulta dopo un gol con l'Inter
Marcus Thuram, attaccante dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

La dirigenza campione d’Italia non vuole provarsi del figlio d’arte, ma allo stesso tempo non resterebbe insensibile a offerte superiori ai 60 milioni di euro per il suo cartellino. In ballo c’è anche la questione sul rinnovo del contratto, con il giocatore in scadenza nel 2028. Tra i sostituti in caso di possibile addio rimane cerchiato in rosso sempre il nome di Santiago Castro, seguito da tempi non sospetti da Ausilio e Baccin.

I due uomini mercato dell’Inter lo osserveranno per l’ennesima volta dal vivo nel match contro il Bologna, con il giovane argentino che potrebbe compiere il grande salto in estate e che in Italia è seguito da vicino anche da un’altra big come la Juventus. Castro a febbraio ha rinnovato fino al 2030 e ha una valutazione tra i 35 e i 40 milioni di euro. 

3185

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

2 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

3 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

4 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

5 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

6 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

7 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 23%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Web365 - Floater ad unis Table1