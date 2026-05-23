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Zirkzee offerto in Serie A: le possibili destinazioni

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Arrivano conferme sul possibile ritorno dell’attaccante olandese in Italia: apertura totale del Manchester United. 

Ci risiamo. Come già accaduto negli scorsi mesi, in queste ore si sta tornando a parlare con una certa insistenza di un ritorno di Joshua Orobosa Zirkzee in Serie A. L’attaccante olandese classe 2001 viene da una esperienza di certo non esaltante al Manchester United e una sua separazione in estate appare sempre più probabile.

Zirkzee in azione
Zirkzee (Ansa) – Calciomercato.it

La dirigenza dei Red Devils avrebbe già deciso di cederlo in estate e – secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira – avrebbe offerto il cartellino dell’ex Bologna a Juventus e Roma.

Zirkzee al momento ha una valutazione di mercato inferiore ai 25 milioni di euro, cifra alla portata dei due club di Serie A, e soprattutto i bianconeri potrebbero prendere in considerazione il suo acquisto attraverso un prestito con diritto o obbligo di riscatto. Attenzione, dunque, a questa pista che potrebbe accendersi nelle prossime settimane quando entrerà finalmente nel vivo la sessione estiva di calciomercato.

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