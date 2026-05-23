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Napoli-Italiano: contatto, pronta l’offerta all’allenatore del Bologna

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Vincenzo Italiano è finito nel mirino del Napoli in vista della prossima stagione con il tecnico che sarebbe pronto a guidare gli azzurri per i prossimi anni.

Vincenzo Italiano
Vincenzo Italiano nel mirino del Napoli (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il Napoli sembra destinato a separarsi da Antonio Conte in vista della prossima stagione con il tecnico degli azzurri che avrebbe già comunicato la sua intenzione di lasciare la squadra alla fine del campionato in corso.

In questi giorni stanno circolando diversi nomi per la panchina del Napoli, da Sarri ad Allegri passando per Thiago Motta. Stando a quanto affermato su X da Nicolò Schira, uno dei nomi caldi in questo momento sarebbe quello di Vincenzo Italiano con l’allenatore del Bologna, da sempre molto apprezzato da De Laurentiis, che potrebbe decidere di accettare la corte dei partenopei.

Dopo la partita contro l’Inter l’allenatore del Bologna incontrerà la dirigenza rossoblu per parlare del futuro, comunicando le sue intenzioni alla dirigenza. Al momento, il tecnico è legato agli emiliani da un contratto fino al giugno del 2027. La proposta del Napoli per Italiano è di un biennale con opzione per il terzo anno.

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