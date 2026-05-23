Yildiz-Real Madrid, arrivano nuovi aggiornamenti: la decisione

Le ultimissime in casa Juventus sul futuro della stella turca: i tifosi bianconeri si augurano di vederlo a Torino ancora a lungo.
Domenica 24 maggio, alle ore 20:45, la Juventus si gioca le residue possibilità di andare in Champions League nell’attesissimo derby contro il Torino. Dal piazzamento finale dipenderanno ovviamente anche le strategie di calciomercato del club bianconero che, in caso di mancato approdo alla massima competizione continentale per club, potrebbe vedersi costretto a cedere qualche pezzo pregiato in estate.
Discorso a parte per Kenan Yildiz che dovrebbe rimanere alla Juve a prescindere dall’esito della volata Champions. Il numero 10 della Vecchia Signora è l’oggetto dei desideri del Real Madrid in vista della prossima stagione ma – secondo quanto riportato in queste ore dal ‘Corriere dello Sport’ – a Torino non avrebbero alcuna intenzione di privarsene, se non di fronte a un’offerta quasi irrinunciabile.
Per tornare grande la Juve ha bisogno di grandi giocatori. Di interpreti alla Yildiz che, anche quest’anno, ha dimostrato di essere un autentico trascinatore anche nei momenti più delicati.