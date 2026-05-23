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Arrivano conferme: c’è Scamacca per l’attacco del Milan

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Gianluca Scamacca è nel mirino del Milan in vista della prossima stagione con il centravanti che potrebbe salutare l’Atalanta alla fine del campionato in corso.

Gianluca Scamacca
Milan, in arrivo Scamacca per l’attacco (ansa Foto) – calciomercato.it

Tempo di saluti per Gianluca Scamacca in casa Atalanta con l’attaccante che potrebbe cambiare maglia durante la prossima estate. L’attaccante classe 1999 ha un contratto fino al giugno del 2027 con i bergamaschi e, al momento, non ci sarebbero trattative per il rinnovo. Motivo per il quale gli orobici starebbero valutando la sua cessione in vista della prossima estate per monetizzare dalla sua partenza e non rischiare di perderlo a zero tra un anno.

Stando a quanto affermato da TuttoSport il centravanti sarebbe finito nel mirino del Milan, a caccia di un centravanti per la prossima stagione. Una conferma di quanto scritto dalla nostra redazione già alcune settimane fa con i rossoneri che lo apprezzano da tempo e sono pronti a fare un’offerta all’Atalanta.

Sul calciatore resta vivo anche l’interesse della Roma, alla ricerca di una prima punta per il prossimo campionato considerati gli addii di Dovbyk e Ferguson.

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