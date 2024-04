PAGELLE E TABELLINO LAZIO-VERONA 1-0: Kamada samurai a primavera. Isaksen-Suslov flop

Pagelle e tabellino di Lazio-Hellas Verona, match valido per la 34esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24

LAZIO

Mandas 6,5

Patric 6

Romagnoli 6

Casale 6. Dal 60′ Pedro

FLOP Isaksen 5: la nota stonata di questa sera. Uno stop sbagliato malamente nel primo tempo che lo avrebbe messo davanti alla porta. Vero è che gioca in una posizione un po’ strana per lui, ma non fa granché per entrare in partita. Ci prova in realtà, ma senza riuscirci. Errori di superficialità che non si può permettere. Dal 60′ Zaccagni 7

Guendouzi 6,5

TOP Kamada 7: abbiamo atteso questo momento per tanto tempo, sembrava potesse non arrivare mai. Invece Daichi Kamada è stato, bene o male, il migliore in campo. Di sicuro protagonista assoluto, a tutto campo, ha recuperato un gran numero di palloni, aggredendo qualsiasi cosa con grande voglia e cattiveria agonistica. Una roba che non gli è mai appertenuta quest’anno. La miriade di contropiedi della Lazio, il giapponese li ha guidati quasi tutti, è totalmente un altro calciatore. In fase di conclusione gli manca ancora qualcosa, ma tutto il resto lo ha messo in campo. Anche fisicamente fa vedere i muscoli, la tenacia, la tecnica nella gestione del pallone. Finalmente.

Marusic 6

Felipe Anderson 6,5. Dall’87’ Vecino

Luis Alberto 6,5. Dal 76′ Hysaj

Castellanos 6,5. Dall’87’ Immobile

All.: Tudor 7

HELLAS VERONA

Montipò 6

Tchatchoua 5,5. Dal 78′ Centonze sv

Coppola 5,5

Magnani 5,5

Cabal 5,5

Folorunsho 6. Dall’87’ Henry sv

Serdar 5

FLOP Lazovic 5. Dal 78′ Bonazzoli sv

Noslin 5,5

Mitrovic 5. Dal 60′ Duda 5

Swiderski 5. FLOP Dal 60′ Suslov 4,5

All.: Baroni 5

Arbitro: Davide Massa 5

Tabellino Lazio-Verona 1-0

Marcatori: 72′ Zaccagni (L)

Ammoniti: Romagnoli (L), Swiderski (V), Cabal (V), Coppola (V), Noslin (V), Zaccagni (L)

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Casale (60′ Pedro); Isaksen (60′ Zaccagni), Guendouzi, Kamada, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos.

A disp.: Sepe, Renzetti, Hysaj, Lazzari, Cataldi, Rovella, Pellegrini, Vecino, Immobile.

All.: Tudor.

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Cabal; Folorunsho, Serdar; Lazovic, Noslin, Mitrovic; Swiderski.

A disp.: Chiesa, Perilli, Belahyane, Tavsan, Henry, Centonze, Vinagre, Dani Silva, Dawidowicz, Patanè, Suslov, Duda, Charlys, Bonazzoli.

All.: Baroni.

Arbitro: Davide Massa (sez. Imperia); Assistenti: Costanzo – PasseriI; IV Uomo: Tremolada; V.A.R.: Pairetto; A.V.A.R.: Doveri.