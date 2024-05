Sassuolo-Inter, il possibile rigore sfuggito al Var e in tv

Le ultime Inter news sulla sfida contro il Sassuolo riguardano un possibile calcio di rigore non fischiato da Marchetti e sfuggito al Var e in tv

Il Sassuolo ha finito in vantaggio 1-0 il primo tempo della sfida contro l’Inter grazie al gol messo a segno da Laurentie, abile a sfruttare un clamoroso errore difensivo di Dumfries.

Poco prima dell’intervallo, in realtà, i nerazzurri avevano trovato il pareggio con Lautaro Martinez, ma l’attaccante e capitano nerazzurro era in posizione di fuorigioco rilevato dal VAR sul tiro di Carlos Augusto. C’è stato un altro episodio dubbio in area neroverde sul finire della prima frazione. Sul colpo di testa di De Vrij, c’è stata una deviazione con il braccio di Thorstvedt. Era punibile con il calcio di rigore? Il fatto che la distanza fosse minima e il pallone probabilmente inaspettato fa propendere per la risposta negativa. Mentre la posizione del braccio largo che aumentava il volume del corpo, oltre al fatto che lo stesso fosse all’altezza della linea della spalla lascia più di qualche dubbio. L’arbitro Marchetti, per la cronaca, non ha concesso nemmeno il calcio d’angolo. In tv non se ne è parlato e dal momento che il gioco è ripreso subito, fa pensare che non ci sia stato nemmeno un check da parte del Var.