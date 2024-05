“Offerte da accettare”: Bastoni e Barella via dall’Inter

L’Inter vuole ripartire senza cedere i suoi big ma potrebbe esserci una doppia partenza eccellente: solo due gli incedibili

Cucita al petto la seconda stella, l’Inter può già proiettarsi al futuro. Le ultime partite serviranno ad allungare ancora un po’ la festa, in attesa del rompete le righe e delle meritate vacanze.

Ci sarà poi tempo per ritrovarsi e vedere cosa ci sarà di diverso rispetto alla squadra del ventesimo tricolore. Marotta e Ausilio sono stati chiari in questi giorni: l’idea è quella di non cedere nessun big, allungando e rinforzando ulteriormente la rosa, come peraltro già fatto con Taremi e Zielinski, presi entrambi a parametro zero.

Certo, ci sarà da fare i conti con il bilancio e l’eventualità che arrivi un’offerta irrinunciabile per uno dei big nerazzurri. Uno scenario da non scartare e che potrebbe convincere la società a dare il via libera ad una cessione importante. Del resto nella rosa di Inzaghi non mancano prezzi pregiati e ambiti dalle big d’Europa: Bastoni, Barella, Calhanoglu, Lautaro Martinez, soltanto per citarne qualcuno, hanno non poco mercato.

Calciomercato Inter, offerte da capogiro: via Bastoni e Barella

A parlare delle possibili strategie di mercato dell’Inter è l’ex centrocampista del Milan Riccardo Montolivo, oggi opinionista a ‘Dazn’.

L’ex calciatore ha detto la sua sulle scelte che la società dovrà fare per la prossima stagione in sede di mercato con solo due calciatori indicati come incedibili: “Se dovessero arrivare offerte importanti per Bastoni e Barella le accetterei. Solo Calhanoglu e Lautaro per me devono essere incedibili”.

Per Montolivo, quindi, l’Inter potrebbe finanziare il prossimo mercato con le pesanti cessioni di Bastoni e Barella, mettendo al centro del progetto futuro il centrocampista turco e il capitano Lautaro Martinez. Vedremo quale sarà la scelta della società e se arriveranno offerte per uno dei big interisti capaci di mettere in dubbio il club nerazzurro.