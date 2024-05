Inter, altro colpaccio di Marotta: arriva con lo sconto sulla clausola

L’Inter mette nel mirino un colpo a sorpresa, Marotta prepara l’assalto: affare con lo sconto sul prezzo della clausola

Inter già in grande attività sul mercato, dopo la conquista dello scudetto. Con qualche settimana di anticipo sulla fine del campionato, i nerazzurri stanno programmando diversi interventi importanti.

Strategicamente, Marotta è sempre abile nel muoversi per tempo, per cercare di mettere a segno affari di un certo spessore. Ed è lo stesso obiettivo di sempre, in vista della prossima stagione, in cui i nerazzurri vogliono ribadire la propria forza, confermarsi protagonisti in Italia e provare a esserlo anche in Europa. Diversi i profili monitorati con attenzione dal dirigente nerazzurro, tra cui un giovane attaccante che spunta a sorpresa sul taccuino dei campioni d’Italia e che potrebbe arrivare a condizioni di favore.

Inter, sfida al Liverpool per Moleiro: le cifre

Stando a quanto si apprende su ‘As’, l’Inter avrebbe messo nel mirino Alberto Moleiro, trequartista ventenne del Las Palmas. Il talento spagnolo ha già attirato attenzioni importanti, incluse quelle del Liverpool.

Si profila un testa a testa con i ‘Reds’, con il Las Palmas che ha apposto sul contratto del giocatore una clausola rescissoria da 60 milioni di euro, ma sarebbe aperto anche a una cessione a metà prezzo, tra i 25 e i 30 milioni. In questa stagione, Moleiro ha raccolto 27 presenze totali, con uno score di 3 gol e 4 assist.